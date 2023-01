Un posto al sole/ Anticipazioni 30 gennaio: Lia ha mentito a tutti! Diego scopre…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 30 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 gennaio, rivelano che la verità su Lia e su chi sia in realtà viene finalmente fuori. Diego ha iniziato ad avere dei dubbi sulle vere intenzioni della sua fidanzata una volta che lei ha riavuto indietro i suoi gioielli da Alberto. L’atteggiamento dimostrato dalla domestica dei Ferri è stato piuttosto sospettoso e ciò ha fatto sorgere dei dubbi in Diego, il quale, per scioglierli, doveva solo indagare più a fondo. E ciò che scopre è davvero inquietante! Ora si interroga su chi sia davvero la ragazza che pensava di conoscere, e metterà anche in dubbio se i suoi sentimenti verso di lui siano mai stati sinceri: lo ha amato sul serio oppure ha sfruttato il debole che aveva per lei solo per cercare di estorcere ad Alberto il prezioso tesoro nascosto nel suo seminterrato?

Un altro domani/ Anticipazioni 30 gennaio: Julia chiede consiglio a Carmen in sogno

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Diego è preoccupato da quanto ha scoperto su Lia, ma non ha neanche il tempo di realizzare che resterà sconvolto da un’altra inquietante rivelazione sulla giovane! Lia infatti non è davvero una parente degli ebrei Longhi, quindi la sua messa in scena verrà smascherata. Insomma le sorprese sembrano non finire mai. Intanto Lia riesce a far innervosire anche Roberto e Marina. La coppia sarà parecchio seccata nell’averla nella loro casa. In tutto il trambusto, si torna a parlare della piccola Bianca. La ragazzina è sempre più in crisi a causa dei suoi compagni che ormai hanno deciso di isolarla e non rivolgerle più la parola. Se nessuno interviene, il problema potrebbe incontrare delle difficoltà difficili da risolvere nel breve tempo…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 gennaio: Marco è tornato, e Gemma...

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alberto ha deciso di restituire i gioielli a Lia, che ha finalmente ottenuto ciò che voleva. Il gesto di soddisfazione della sua fidanzata insospettisce Diego, che decide di indagare a fondo sulla vicenda. Intanto Viola e Damiano si sono lasciati andare ai sentimenti reciproci, ma la giovane supplente continua a nutrire dei dubbi se sia giusto oppure no ciò che ha fatto. Dal canto suo, il poliziotto non vuole andare oltre per non tradire la fiducia di Eugenio. Nel frattempo, Marina e Roberto sono disposti a tutto pur di evitare che Alice venga danneggiata; nonostante la ragazza abbia confessato tutta la verità, i suoi nonni cercano di convincerla a non rivelare tutto a Nunzio né alla polizia, facendole presente i potenziali rischi legali verso cui va incontro.

LEGGI ANCHE:

Terra amara/ Anticipazioni 30 gennaio: Zuleyha si è sbagliata, ma è troppo tardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA