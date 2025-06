Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà lunedì 30 giugno 2025, Michele e Agata rischiano, aumenta la complicità tra Guido e Mariella.

I tantissimi fan di Un posto al sole si preparano ad assistere all’ultimo episodio della settimana, ci sarà infatti la consueta pausa del weekend prima della messa in onda delle prossime puntate. L’amatissima soap opera partenopea cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre. In molti vanno continuamente alla ricerca di nuovi spoiler perché sono troppo curiosi per aspettare la messa in onda in televisione.

Un posto al sole, che colpo: arriva la star internazionale nel cast/ "Ci vediamo in tv": ecco chi è

Gli episodi di Un posto al sole non solo disponibili solo su Rai Tre ma anche in streaming sul sito Raiplay. Sono trapelati sul web alcuni intriganti dettagli sulla puntata di lunedì 30 giugno 2025 che di sicuro faranno incuriosire non poco i fan. Cosa accadrà? Agata ha accettato di aiutare Michele a scoprire cosa sia successo ad Assane, i due però durante le loro ricerche finiranno per mettersi nei guai.

La forza di una donna anticipazioni 30 giugno 2025/Bahar fa una richiesta ad Arif, Sirin teme che il padre...

Anticipazioni Un posto al sole 30 giugno 2025: Alberto prova a riavvicinarsi a Gianluca

Ci saranno altre interessanti novità dopo lo stop previsto durante il fine settimana. Stando agli spoiler dopo che Chiara Petrone ha accettato di diventare la nuova socia di Marina e Roberto Ferri ai Cantieri Flegrei-Palladini firmeranno un accordo davanti ad un notaio. Loro non possono certo immaginare che la ragazza si sia alleata con Gennaro Gagliotti e che la vicenda potrebbe avere dei terribili risvolti.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto proverà a riavvicinarsi a Gianluca, nonostante il figlio provi non poca diffidenza nei suoi confronti dopo quello che è accaduto tra loro in passato. Un altro colpo di scena catturerà l’attenzione dei telespettatori nella puntata di lunedì 30 giugno 2025, Guido e Mariella appariranno di nuovo molto complici. Ci sarà presto un ritorno di fiamma?

Anticipazioni Beautiful, 28 giugno 2025/ Donna, Brooke e Steffy pregano Ridge, accetterà la cura per Eric?