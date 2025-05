Pronti per nuovi colpi di scena a Un posto al sole che faranno incuriosire tutti quelli che giorno dopo giorno seguono l’amata soap? Cosa accadrà agli inquilini del noto Palazzo Palladini nella puntata di domani, venerdì 30 maggio 2025? Grazie alle anticipazioni non sarà necessario attendere la messa in onda in televisione per scoprire tutti i dettagli.

Anticipazioni La Promessa, 30 maggio 2025/ Martina vuole restare a palazzo, Cruz e Alonso si alleano per...

Un posto al sole conquista risultati notevoli dal punto di vista degli ascolti, la soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì. Coloro che non possono seguirla sul piccolo schermo non devono certo rinunciare a vederla, gli episodi infatti sono disponibili anche in streaming sul sito Raiplay.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 30 maggio 2025/ Aumentano i sospetti di Paca su Miguel e Gracia

Anticipazioni Un posto al sole 30 maggio 2025: una scoperta spiazza Gagliotti, Manuela in ansia

Gli spoiler relativi alla puntata di domani svelano che Michele continuerà ad indagare per scoprire cosa è successo davvero ad Assane, ad aiutarlo a fare chiarezza in merito alla sua improvvisa scomparsa ci penserà Damiano. Intanto, Gagliotti farà una scoperta che lo spiazzerà non poco, al momento però non è chiaro di cosa si tratti.

Elena non sembrerà affatto infastidita dalle avances di Gennaro, al contrario la cosa sembra farle anche piacere. Stando alle anticipazioni Manuela nell’episodio di Un posto al sole di venerdì 30 maggio 2025 sarà un po’ in ansia. La Cirillo dovrà vestire i panni della gemella in radio ma nonostante la paura iniziale si divertirà molto. Pino vorrebbe trascorrere l’estate insieme a Rosa, deciderà quindi di chiederle di fare un viaggio insieme a lui.

Anticipazioni The Family 2, 30 maggio 2025/ Devin scopre chi ha aggredito Aslan, Nedret inoraggia Hulya

Silvia in ansia per Saviani, Giulia denuncia la scomparsa di Luca

Silvia si preoccuperà molto nell’episodio di Un posto al sole di oggi, giovedì 29 maggio 2025, quando Michele tarderà a rientrare a casa. In preda all’ansia ne parlerà con Rossella e Nunzio per capire cosa fare, se chiamare la Polizia oppure no. Intanto Marina e Roberto proveranno a trovare una soluzione per migliorare la situazione economica dei cantieri.

Alla moglie di Gagliotti non sfuggirà il fatto che provi un grande interesse per Elena, deciderà infatti di affrontare il marito. Manuela invece dovrà registrare in radio la prima puntata della trasmissione dove fingerà di essere Micaela e non potrà fare a meno di essere un po’ in ansia. Nel frattempo Giulia deciderà di rivolgersi alla Polizia per denunciare la scomparsa di De Santis.