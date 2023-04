Un posto al sole/ Anticipazioni 30 marzo: Viola, arriva la decisione su Eugenio?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 30 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 marzo, rivelano che Eugenio è intenzionato a proseguire con la separazione legale e ormai sembra ben deciso. Al contrario, Viola è ancora molto confusa. Non vuole porre fine al suo matrimonio con lui, e ha capito in fondo di tenerci ancora. Dall’altra parte, però, sente ancora qualcosa per Damiano. Arrivata a un bivio, la giovane Bruni capisce che il tempo stringe e deve quindi prendere una decisione. Viola sceglierà di dare un’altra possibilità a suo marito per il bene della sua famiglia? La direzione pare essere proprio questa. Come reagirà Damiano davanti al rifiuto?

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Roberto e Lara hanno ricevuto una telefonata che li ha messi in uno stato di allerta. La loro preoccupazione li fa avvicinare ancora di più, e ciò non fa bene a Marina, che soffre maggiormente la presenza della Martinelli nella vita del consorte. Roberto sa di non poter abbandonare Lara e il bambino, ma allo stesso tempo vuole rassicurare la Giordano sullo stato del loro rapporto. Che fare a questo punto? Nel frattempo, Otello si è messo in testa di rimettere in sesto una vecchia motocicletta, ma non ha intenzione di farlo da solo. Per questo motivo vuole coinvolgere l’ignaro Franco nella sua idea…

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia non sa più come risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Poi arriva la proposta di Alberto che getta tutti in discussione. Diego cerca di far aprire gli occhi a Silvia: le ha provate di tutte, e i risultati prodotti sono stati insufficiente per salvare il suo amato locale. Forse qualcuno sta davvero pensando di sabotarla? Nel frattempo, Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto. Poi, per distrazione di Marina, la piccola Irene ha un incidente e questo episodio inasprisce ancora il legame tra la Giordano e il suo Ferri. Viola deve pensare se accettare o meno la proposta di separazione di Eugenio. Nel frattempo, Samuel ce la mette tutta per resistere alle avances di Micaela, che non si arrende…

LEGGI ANCHE:

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA