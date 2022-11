Un posto al sole/ Anticipazioni 30 novembre: Marina e Roberto, una nuova minaccia…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 30 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 novembre, rivelano che Roberto e Marina non possono avere un attimo di respiro. Dopo aver deciso di riavvicinarsi per darsi un’altra possibilità, specialmente perché il Ferri ha pian piano iniziato a capire cosa la Giordano ha subito per colpa dell’ex Fabrizio, la coppia si prepara a vivere una nuova fase della loro vita. Eppure all’orizzonte c’è una minaccia che è pronta a distruggere i loro progetti di felicità. Di chi si tratterà stavolta? E perché ha preso proprio di mira la coppia? Nunzio e Alice continuano ad avvicinarsi e scoprono di avere una certa complicità, destinata a crescere quando i due vengono messi insieme per realizzare un video tutorial di cucina. Sappiamo che Alice prova una certa inclinazione verso il bel Cammarota, e non l’ha nascosto fin dal momento in cui è tornata a Napoli e ne è rimasta affascinata. Questa nuova occasione farà sì che Nunzio capitolerà tra le sue braccia?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che da quando le sorelle Cirillo si sono trasferite a Palazzo Palladini, occupando la casa vacanze di Alberto, i residenti hanno iniziato a sentirsi minacciati dalla loro vivacità. In particolare, Speranza comincia a non tollerare più i loro comportamenti con Samuel, il quale è fin troppo generoso verso le due: offre il suo aiuto ed è diventato uno “schiavetto” disponibile per le loro emergenze, quando e come vogliono. Speranza sta per scoppiare, ma ad alimentare questa guerra contro le due gemelle ci sarà anche Mariella, che tenta di proteggere la nipote. Intromettendosi, la donna sa di doversi confrontare con le Cirillo, specialmente con la “terribile” Micaela…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la festa di compleanno a sorpresa per Antonello non ha dato il risultato sperato da Bianca. Il ragazzino è stato colto infatti da un momento di crisi, che perdura ancora. Tuttavia questa occasione verrà presa al volo da Viola, che avrà la possibilità di impartire ai suoi allievi una fondamentale lezione di vita. Intanto, da quando Alice è tornata a Napoli si è vista sempre più vicina a Nunzio. I due ragazzi sono coetanei e hanno avuto modo di interagire un paio di volte. Roberto parla con Marina e finalmente capisce le dure violenze che la donna ha subito mentre era stata sequestrata da Fabrizio…

