Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà martedì 30 settembre 2025, emerge un nuovo aspetto di Gianluca, Marina preoccupata.

Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan attendono con ansia di scoprire tutto quello che accadrà dopo il breve stop del weekend. Cosa faranno gli inquilini di Palazzo Palladini nei prossimi appuntamenti della storica soap opera partenopea in onda su Rai Tre, quando? Da lunedì a venerdì alle 20.50 ma disponibili in ogni momento anche in streaming sul sito Raiplay.

Da quando è tornato a Napoli l’atteggiamento di Gianluca è strano e misterioso, sia Giulia che Rosa appariranno stranite quando scopriranno che ha venduto un orologio. Anche Piero Baccini si recherà a Napoli e lo farà per farsi restituire quell’orologio che a detta sua gli appartiene. Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di martedì 30 settembre 2025 rivelano che ci sarà un confronto alquanto teso tra i due e per risolvere la questione si intrometterà anche Alberto per difendere il figlio.

Anticipazioni Un posto al sole 30 settembre 2025: nuovo momento di passione tra Guido e Mariella?

Nel nuovo appuntamento della soap partenepea emergerà un nuovo lato di Gianluca mai mostrato fino ad ora, gli spoiler però non si lasciano sfuggire altri dettagli al momento. Intanto Ferri in carcere apparirà sempre più vicino a Ludovico, con Rosario invece le tensioni aumenteranno.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio che andrà in onda martedì 30 settembre 2025 Marina apparirà sempre più preoccupata per il marito, teme infatti che la sua situazione possa prendere una piega ancora più spiacevole. Nel frattempo Bice continuerà a mettere in guardia Mariella dal tentativo di Guido di riconquistarla, i due però si ritroveranno di nuovo vicini. Si lasceranno travolgere ancora dalla passione?

