Un Posto al sole/ Anticipazioni 30 settembre: Renato si trattiene a fatica ma…

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 SETTEMBRE

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole non mancheranno le novità per i fan di gran parte dei personaggi. Renato sembra incapace di reprimere la sua attrazione nei confronti della consuocera Adele, illuso che la donna possa provare lo stesso nei suoi confronti. Dopo essere giunto a conoscenza della verità, si renderà conto di aver fatto un passo falso. Nel frattempo Alex non ha ancora chiarito la situazione con il fidanzato Vittorio, il quale da tempo ha instaurato una relazione clandestina con l’amante Anita, che forse tanto clandestina ormai non è più. Alex si chiuderà a sempre più in se stessa, isolandosi dal resto e maturando una decisione importante. Tra Filippo e Serena prevale ancora un forte clima di freddezza, al quale si aggiunge anche il destino che va a complicare ulteriormente la situazione e finiranno con l’allontanarsi sempre di più. Il rapporto tra Marina e Fabrizio si rivela, invece, sempre più intimo e tra i due nascerà una complicità speciale. Roberto cercherà di far ragionare Marina e persuaderla di essere entrata in una sorta di relazione quasi adolescenziale, ma lei non sembra avere intenzione di rinunciare al nuovo amore.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

La crisi di coppa di Serena e Filippo sta facendo soffrire molto la piccola Irene in queste ultime puntate di Un Posto al sole, il cui comportamento subisce un cambiamento improvviso, e i due si rendono conto di non essere stati in grado di gestire la situazione e di proteggere la loro bambina dalla situazione tesa tra i due. Roberto ha, quindi, proposto al figlio di trasferirsi da lui. Infatti, nonostante i tentativi reciproci di trovare un punto d’incontro e un compromesso, la coppia continua a vivere separata. Renato Poggi, invece, continua ad allontanarsi da Nadia e a frequentare ogni qualvolta gli è possibile la madre di Susanna, Adele, con la quale si trova molto in sintonia e pensa che tra loro due stia nascendo qualcosa. Tocca ad Adele mettere le cose in chiaro con il consuocero. Nel frattempo Alex, dopo aver trascorso una gratificante e piacevole giornata in compagnia della madre e di Mia, ha scoperto grazie alla cameriera del Vulcano che il fidanzato Vittorio la tradisce con Anita, ma non glielo ha ancora rivelato perché non ha intenzione di fare una scenata, pertanto Vittorio è ancora ignaro di essere stato scoperto. Quest’ultimo si è ormai adeguato alla nuova famiglia formata da Guido, Mariella e Lorenzo, nonostante la convivenza a Palazzo Palladini sia davvero molto difficile.

