Un posto al sole/ Anticipazioni 31 gennaio 2024: Ida non vuole rinunciare a suo figlio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 31 gennaio, ci dicono che Giulia si batte anima e corpo per cercare di impedire che il quartiere in cui abita Rosa venga sfrattato. Gli altri inquilini anche rischiano di essere cacciati via, e la Poggi scende direttamente in campo per sostenerli. Tuttavia, la riunione di quartiere organizzata dalla donna, per trovare una soluzione agli sfratti ai danni di Rosa e degli altri residenti, non sembra produrre i frutti sperati. Con il suo gesto, seppur altruistico, Giulia rischia di mettersi nei guai. Infatti, qualcuno, osservando la sommossa, penserà di metterle paura per scoraggiarla ad andare avanti con la sua lotta.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 gennaio 2024: Delia al posto di Elvira nella gara di ballo

Le anticipazioni ci svelano che ci sarà un nuovo atto intimidatorio che colpirà da vicino il Centro Ascolto. Giulia rischia davvero tanto stavolta, ma basterà questo per metterle paura? La Poggi rinuncerà a battersi per evitare altre conseguenze? La donna è un osso duro e non si lascerà intimidire.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Roberto e Marina hanno capito che la vicinanza di Ida al piccolo Tommaso è molto pericolosa. Il bambino deve essere allontanato per impedirle di passare troppo tempo con lui. I due quindi, a costo di non vederlo per diverse ore durante il giorno, sono disposti a consultare un nido dove potrebbero iscrivere Tommy per sottrarlo al tempo eccessivo che passa con Ida. La giovane, però, non si arrende ed è decisa più che mai a ribadire il suo ruolo di madre nella vita del piccolo. Insomma, Ida è veramente agguerrita!

La promessa/ Anticipazioni 31 gennaio 2024: Manuel non sopporta più Jimena

Mariella e Sasà stanno passando giorni ad alta tensione per quanto riguarda Cotugno. Fino a quando ricevono un accorato appello da parte di Alfredo, che dovrà dire loro qualcosa proprio sul barone. Di cosa si tratterà? E in che modo i due reagiranno?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti