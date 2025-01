Cosa succederà a Un posto al sole prima della consueta pausa del weekend? L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e con le sue intriganti vicende riesce a tenere moltissimi telespettatori incollati al televisore. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web, nella puntata che andrà in onda domani Alice continuerà a manifestare la sua volontà di restare a Napoli, Elena parlerà di questa opportunità con Marina. Intanto ci sarà un altro duro scontro tra Alberto e Roberto e dopo l’acceso confronto Ferri dovrà fare i conti con la difficile e delicata situazione che i cantieri stanno vivendo. A causa dell’incidente ai Caraibi, infatti, i cantieri potrebbero perdere la loro credibilità.

Anticipazioni Un posto al sole 31 gennaio 2025: Samuel vuole dimenticare Micaela, qualcuno potrebbe ostacolarlo

Le novità però non sono ancora finite, prima della pausa del fine settimana i telespettatori assisteranno ad altre interessanti vicende che cattureranno non poco la loro attenzione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che tornerà il sereno tra Viola e Damiano in seguito ad un chiarimento.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 31 gennaio 2025? Le anticipazioni rivelano che Pino e Rosa si incontreranno per caso e tra loro ci sarà una forte intesa. Samuel invece deciderà di seguire i consigli di Nunzio con la speranza di dimenticare davvero Micaela. Piccirillo sarà pronto ad incontrare una ragazza che ha conosciuto nella chat di incontri, qualcuno però potrebbe ostacolare i suoi piani.

