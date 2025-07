Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà giovedì 31 luglio 2025, Mariella e Guido devono fare chiarezza, Michele ha paura di...

Che piega prenderanno le trame di Un posto al sole nei prossimi episodi? Sono tantissimi i telespettatori che quotidianamente attendono con grande curiosità di scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini. Dal punto di vista degli ascolti i risultati sono sempre ottimi, la soap opera partenopea va in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì e tiene incollati al televisore moltissimi fan.

La forza di una donna anticipazioni 31 luglio 2025/ Arif si confida con Enver, duro scontro tra Bahar e Sirin

Non tutti riescono ad attendere la messa in onda sul piccolo schermo per scoprire cosa succederà, infatti vanno a caccia di spoiler per conoscere qualche intrigante dettaglio in anteprima. Sul web sono già trapelate alcune anticipazioni in merito al penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole previsto per domani, giovedì 31 luglio 2025, intanto ricordiamo che tutte le puntate possono essere seguite dai telespettatori anche in streaming sul sito Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, 31 luglio 2025/ Hope rassicura Thomas, il Forrester si lamenta con Ridge

Anticipazioni Un posto al sole 31 luglio 2025: Michele preoccupato, Marina potrebbe aver trovato un’arma contro Gagliotti

Nei precedenti episodi della fiction napoletana Mariella ha chiesto a Guido di tornare a vivere insieme per qualche giorno per trasmettere serenità a Lollo dopo che ha iniziato a bagnare il letto la notte. Il fatto di trascorrere del tempo insieme come una vera famiglia inevitabilmente li ha fatti riavvicinare, entrambi però sono molto confusi.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Guido e Mariella dovranno fare chiarezza in merito ai loro sentimenti, Sasà però apparirà preoccupato per l’amica perché ha paura che possa fare i conti con l’ennesima delusione e soffrire ancora. Nell’episodio di giovedì 31 luglio 2025 Michele avrà paura di dover rivelare alla Polizia come ha scoperto il luogo in cui era sepolto il corpo di Assane. Intanto Marina potrebbe aver trovato un’arma contro Gennaro Gagliotti. Cos’altro accadrà? Con la complicità di Raffaele, Pino e Rosa si renderanno conto di dover trovare un equilibro nella loro relazione.

Anticipazioni Beautiful, 30 luglio 2025/ Steffy sconvolta mentre parla con Finn di Thomas, lui decide di...