La settimana di Un posto al sole si conclude oggi e in molti si chiedono cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera partenopea viene trasmessa da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Un posto al sole nella puntata di lunedì 31 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, Valeria riuscirà a mettere in atto il suo piano contro Manuela e la cosa spingerà Jimmy e Camillo ad indagare sulla vicenda avvenuta al parco archeologico. Intanto, Roberto Ferri imporrà un sostituito di Michele a Micaela che ha scelto da solo, lei però non avrà nessuna intenzione di assecondarlo. La Cirillo, infatti, per dare una scossa al programma in radio farà di testa sua.

Anticipazioni Un posto al sole 31 marzo 2025: Samuel non è più ossessionato da Micaela

I tantissimi fan della fiction partenopea assisteranno ad altre interessanti novità dopo la solita pausa del weekend. Le anticipazioni rivelano che dopo aver conosciuto Gabriela Samuel sembrerà essere finalmente pronto a lasciarsi la storia d’amore con Micaela alle spalle. L’aiuto cuoco del Caffè Vulcano, infatti, non sembrerà più ossessionato dalla Cirillo.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di lunedì 31 marzo 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Rosa si sfogherà con Raffaele in merito al comportamento insolito del figlio, Manuel avrà un atteggiamento sempre più distaccato e freddo nei confronti della madre.

Sempre più gelosa di Manuela Valeria decide di sabotare l’evento al parco archeologico

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, venerdì 28 marzo 2025, Valeria sarà sempre più gelosa di Manuela e vuole impedirle di avere la meglio con Niko. Cosa farà? Convincerà Mia a sabotare l’evento organizzato dalla Cirillo al parco archeologico.

Samuel deciderà di organizzare un nuovo appuntamento con una ragazza che ha conosciuto sull’app di incontri. Ancora una volta però la Cirillo penserà di rovinare la sua serata con un’altra ragazza, il suo scopo infatti sarà quello di sedurlo di nuovo.