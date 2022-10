Un posto al sole/ Anticipazioni 31 ottobre: Marina vicina alla salvezza, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 ottobre: Marina a un passo dall’essere liberata, ma…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 31 ottobre, rivelano che Marina è ancora prigioniera di Fabrizio, e nessuno sembra sapere dove si trovi. Nonostante Roberto possa aver intuito che la sua fidanzata non è sparita semplicemente perché voleva farlo, ma perché costretta, non sembra essere ancora giunto alla conclusione giusta. Infatti la Giordano sta lottando con tutte le sue forze per convincere Fabrizio a lasciarla andare, e stavolta potrebbe esserci riuscita.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 maggio: la confessione di Alodia sconvolge Casilda

Marina parla con il suo ex, cercando di pesare bene le parole, e lui pare convincersi a lasciarla libera. Tuttavia, le anticipazioni ci dicono che succederà qualcosa che vanificherà ogni chance di salvezza. Quindi Marina dovrà, almeno per il momento, rimandare la sua fuga.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che si festeggia Halloween al Palazzo Palladini e i bambini sono vestiti in festa. Suggestionati da alcuni racconti inquietanti di Alberto, i nostri piccoli protagonisti andranno in esplorazione per scoprire e catturare i presunti fantasmi che si aggirano nell’edificio. Così, capitanati da Camillo, i bambini si introdurranno in una notte buia e tempestosa, atmosfera ideale per la notte più spaventosa dell’anno, per mettere in atto la loro missione cattura-fantasmi. Chi cattureranno? Coglieranno Lia, che da tempo agisce indisturbata di notte, con le mani nel sacco?

Un altro domani/ Anticipazioni 31 ottobre: Carmen perde un'occasione, l'ira di Linda

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, i piccoli Irene e Camillo continuano ad andare a caccia di fantasmi a Palazzo Palladini, cercando di capire chi sta agendo indisturbato di notte. Quel qualcuno potrebbe essere Lia, ancora alla ricerca di un piano migliore per introdursi nel seminterrato senza dare nell’occhio. Il mistero sulla sua missione continua anche in questa puntata, e a quanto pare la domestica dei Ferri continuerà a tenere per sé questo segreto legato a una vecchia signora che a quanto pare abitava nel Palazzo. Come sappiamo, i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto Palladini hanno permesso di trovare un varco nascosto che Lia sta tenendo d’occhio da ormai alcune settimane, e la ragazza ci sta entrando di notte per indagare più a fondo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 ottobre: Quinto è vivo, Anna svela che...

Sasà ha aperto il suo cuore a un misterioso spasimante via chat, che col passar del tempo ha ascoltato le sue pene d’amore e lo ha consigliato. Ora è arrivato il momento di incontrarlo, però il suo corteggiatore appare molto sfuggente e Sasà non riesce a comprendere il motivo del perché non voglia farsi vedere di persona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA