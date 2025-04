Un’altra settimana di Un posto al sole sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del weekend. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 4 aprile 2025? Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che a causa dell’intervento di Camillo e Jimmy Manuela si ritroverà in una brutta posizione. Il motivo? Perché la spedizione punitiva ai danni di Valeria farà nascere delle tensioni tra la Cirillo e Niko.

Anticipazioni Un posto al sole 4 aprile 2025: Micaela stupisce tutti con una proposta inaspettata

Le novità però non sono ancora finite, stando alle anticipazioni nella puntata di domani Micaela come al solito spiazzerà tutti con un’inaspettata proposta, ma al momento non è chiaro di cosa si tratti.

Intanto Samuel continuerà a frequentare Gabriela e sembra che questa volta sia davvero pronto a voltare pagina, lasciando finalmente alle spalle la relazione con Micaela. Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di venerdì 4 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Viola vorrebbe confessare a Damiano la sua paura di andare a convivere, la Bruni però non riuscirà a tirare fuori del tutto le sue paure e i suoi sentimenti.

Camillo e Jimmy pensano di aver scoperto la verità, Damiano propone a Viola di andare a convivere

Tanti i colpi di scena e le novità anche nell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda stasera, giovedì 3 aprile 2025. Le anticipazioni rivelano che Camillo e Jimmy saranno convinti di aver scoperto la verità sull’intossicazione avvenuta al parco archeologico ma non sarà così e questo causerà delle conseguenze.

Ferri dovrà cercare di convincere Marina ad accettare la proposta di Gennaro Gagliotti facendolo diventare socio dei Cantieri, intanto Michele sarà certo che sia stato un criminale a far sparire le sue ricerche per l’inchiesta contro i Gagliotti. Saviani troverà quindi un modo per intervenire definitivamente. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Damiano stupirà non poco Viola con una proposta inaspettata.