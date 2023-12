Un posto al sole/ Anticipazioni 4 dicembre 2023: Clara in fuga con Eduardo, e Alberto…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 4 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 4 dicembre, ci dicono che Eduardo aveva chiesto a Clara di fuggire insieme a lui, lasciando Napoli. La Curcio, dopo molti dubbi, ha deciso di seguire l’uomo che ama, portandosi dietro anche suo figlio. La ragazza non ha però messo in conto l’ira di Alberto. Il Palladini le aveva già dichiarato guerra, dicendosi pronto a tutto pur di avere la custodia esclusiva di Federico. Come reagirà l’avvocato quando scoprirà che la sua ex compagna si è data alla fuga con il criminale, oltretutto portando con sé anche il bambino? Certamente non la prenderà bene, e infatti comincerà subito a setacciare ogni angolo di Napoli per scoprire dove possano essersi cacciati.

Clara si trova nei guai ed è molto in ansia per questa situazione: consapevole del rischio che corre, ha paura all’idea di quel che Alberto possa arrivare a fare. Nel frattempo, Ida e Diego si sono avvicinati notevolmente e la loro sintonia non è sfuggita agli occhi di Marina e Roberto. I due hanno paura che questa complicità possa causare guai con il piccolo Tommaso. Ecco quindi che marito e moglie devono escogitare un modo per allontanarli.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il Caffè Vulcano è in netta ripresa dopo la crisi economica che ha attraversato per colpa di Alberto. In cucina, però, le cose non vanno esattamente bene. Infatti Nunzio e Samuel decideranno di sfidarsi ai fornelli, e Diego teme per i risultati! Dopo aver affrontato l’amico, Samuel dovrà vedersela con Espedito, e la gara potrebbe diventare molto personale. Infatti, con la scusa della sfida, il fratello di Speranza cercherà di capire le sue intenzioni con la sorella. L’incontro/scontro tra i due rischia di far scoprire la relazione clandestina di Samuel con Micaela, ecco perché lo chef dovrà stare molto attento e uscire da questa scomoda situazione al più presto…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola e Damiano capiscono che vivere in piena libertà la loro storia d’amore comporta scontrarsi con le rispettive famiglie, e con la delusione del piccolo Antonio, che sperava di rivedere insieme i suoi genitori. Micaela diventa la nuova co-conduttrice del programma radiofonico di Michele. La convivenza tra i due non è piacevole, specialmente per quest’ultimo. Dopo aver scoperto l’ex compagna insieme ad Eduardo, Alberto ha annunciato guerra a Clara per avere la custodia esclusiva del piccolo Federico. Il Sabbiese quindi propone alla Curcio di fuggire insieme. Proseguono le liti tra Mariella e Guido, stavolta per via di ciò che è successo a Lollo.











