Dopo la consueta pausa del weekend i tantissimi fan di Un posto al posto assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e cattura non poco l’attenzione di moltissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini. Tantissime sono le persone che quotidianamente non perdono nessun dettaglio, oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso domani, martedì 4 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Valeria sarà al settimo cielo, Niko infatti ha deciso di accettare la sua proposta, quella di trasferirsi a casa sua con a Jimmy per iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Niko non è riuscito a trattenersi e ha baciato Manuela, alla Cirillo però ha poi detto che non ci sarà una ritorno di fiamma tra loro perché ha paura di soffrire ancora. Sarà stata l’inaspettata vicinanza con la gemella a fargli prendere la decisione di lasciare Palazzo Palladini per trasferirsi a casa di Valeria. L’avvocato Poggi dovrà affrontare l’argomento con il figlio e con il padre, che di certo non la prenderà affatto bene.

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 4 febbraio 2025 fanno poi sapere che Ornella parlerà con Michele e Silvia dopo aver parlato delle condizioni di Rossella con un suo collega psicoterapeuta. Micaela non sarà ancora pronta ad arrendersi e sarà pronta a tutto per far ingelosire Samuel, all’ex fidanzato farà credere di essere andata a letto con Fausto, il cameriere del Caffè Vulcano.

