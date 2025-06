Andrà in onda tra pochissimo un nuovo episodio di Un posto al sole, come al solito alle 20.50 su Rai Tre, le ultime vicende stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Gagliotti ha da poco scoperto che il suo operaio di fiducia non ha semplicemente convinto Assan ad allontanarsi da Napoli, ma lo ha ucciso perché aveva capito che gli avrebbe creato seri problemi. L’imprenditore è apparso preoccupato, teme che la situazione possa complicarsi e che sarà l’azienda a pagarne le conseguenze.

La sua unica e piacevole distrazione in questo momento è Elena, Gagliotti infatti la sta corteggiando da quando la donna è tornata a Napoli e non sembra essere intenzionato ad arrendersi. Le anticipazioni di Un posto al sole sulla puntata di domani, 4 giugno 2025, rivelano che i due appariranno sempre più complici.

Anticipazioni Un posto al sole 4 giugno 2025: Antonietta affronta Gagliotti, il ritorno di Micaela crea scompiglio

Nei precedenti episodi della soap opera partenopea, disponibile non solo in televisione ma anche in streaming su Raiplay, la moglie di Gagliotti ha manifestato non poca gelosia nei confronti di Elena. La donna non riuscirà più a tollerare le bugie del marito ed è per questo motivo che deciderà di affrontarlo.

Stando agli spoiler di Un posto al sole relativi all’episodio di mercoledì 4 giugno 2025 Micaela è tornata a Napoli all’improvviso, un’inaspettata novità che porterà non poco scompiglio, non solo tra le sorelle Cirillo. La gemella, infatti, rischierà di rovinare anche l’equilibrio che Samuel è riuscito finalmente ad ottenere dopo aver sofferto a lungo per la loro rottura.

Michele preoccupato, una novità inaspettata lascia Manuela senza parole

Ferri e Marina nell’episodio di oggi, 3 giugno 2025, per evitare il peggio ai Cantieri saranno costretti a prendere una decisione drastica. Nel frattempo Gagliotti continuerà a corteggiare spudoratamente Elena, il loro rapporto farà preoccupare Michele.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Antonietta non riuscirà più a fidarsi di Gagliotti. Intanto la Polizia continuerà le ricerche per rintracciare Luca e Giulia apparirà sempre più sconfortata per la delicata situazione. In radio Manuela sarà sempre più a suo agio, una novità inaspettata però la spiazzerà.