Un posto al sole/ Anticipazioni 4 maggio: Clara chiude con Alberto, la reazione…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 4 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 4 maggio, rivelano che Clara trova finalmente il coraggio di mettere la parola fine alla sua relazione con Alberto. Spalleggiata dall’amica Giulia, che l’ha supportata molto in questo ultimo periodo, la giovane lascia casa dell’avvocato e questo segna un definitivo punto di rottura nel loro duraturo rapporto. Clara non ne poteva davvero più dei suoi comportamenti, e adesso è pronta a voltare pagina. Tuttavia è bene considerare la reazione che avrà il Palladini. Come reagirà Alberto quando verrà lasciato? Quel che è certo è che sarà furioso…

Per Marina arriva un altro colpo al cuore. Le condizioni del piccolo Tommaso sono davvero complicate, e non basta la medicina normale per capirle. Per questo motivo Roberto spinge Lara a consultare altri esperti, nella speranza di venire a capo a questi malesseri. La Martinelli è titubante, poiché teme di essere smascherata. E infatti l’imprenditore non sa assolutamente che la salute del bambino è messa a dura prova proprio dalla diabolica donna.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 maggio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che con la partenza di Roberto e Lara, Marina rimane da sola a Napoli. La donna è fuori di sé perché si rende conto che la situazione ha superato ogni limite possibile. La Giordano inoltre non accetta il fatto di essere stata messa da parte, ancora una volta, perché suo marito si è ormai affezionato al piccolo Tommaso e, con la scusa di stargli vicino, anche Lara ne ha approfittato. Insomma è una situazione non proprio facile da gestire. Intanto, anche Otello è da solo. Il ricordo doloroso di Teresa è ancora molto presente, quindi l’ex vigile avrà bisogno di compagnia e di una spalla amica su cui sfogarsi. Cosa farà dunque? Pare proprio che Otello comincerà a frequentare più assiduamente il Caffè Vulcano, diventando anche una presenza fissa. Forse un po’ troppo ingombrante…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Mariella scopre qualcosa di compromettente su Guido, e ora lui non ha più scuse. Tra Angela e Franco si è aperta una frattura destinata a perdurare. Rosa è in collera con Damiano e riversa la sua rabbia su Viola, che non sa come comportarsi dopo l’aggressione ricevuta. Alberto cerca di correre ai ripari con Clara, ma forse è troppo tardi. Marina lancia un ultimatum a Roberto, ma un nuovo problema di salute del piccolo Tommaso lo spinge ancora di più verso Lara. Ornella scopre che Luca mira al ruolo di primario e oltretutto apprende che Giulia lo sapeva.











