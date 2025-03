Cosa succederà nella nuova settimana di Un posto al sole? Dopo la pausa del fine settimana tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi.

La soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Un posto al sole, in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 4 marzo 2025. Queste rivelano che Alice cercherà di superare la delusione provata a causa del tradimento di Vinicio, però non sarà affatto facile per lei.

Anticipazioni Un posto al sole 4 marzo 2025:

Novità e colpi di scena non mancheranno nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera. Stando alle anticipazioni Michele prenderà una decisione molto importante. Di che si tratta? Intervisterà Gennaro Gagliotti, il suo scopo è quello di metterlo alle strette per far emergere la terribile verità sul caporalato.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Giulia noterà le continue insicurezze di Rosa per la sua relazione con Pino e deciderà di parlarne con Raffaele. Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 4 marzo 2025? Valeria per festeggiare Carnevale farà una proposta a Niko, di che si tratta? Gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che succederà.

