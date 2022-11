Un posto al sole/ Anticipazioni 4 novembre: Roberto apre gli occhi su Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 4 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 4 novembre, rivelano che Roberto aveva abbandonato le speranze su Marina, lasciandosi convincere che la donna avesse deciso di lasciarlo senza dirgli nulla. Una conversazione col figlio Filippo, però, potrebbe cambiare le sorti della Giordano. Infatti il ragazzo decide di affrontare il padre e raccontargli la questione del presunto ritorno di fiamma fra Marina e Fabrizio. Un riavvicinamento avvenuto a sorpresa, che comunque inizia a sollevare qualche dubbio. Infatti Roberto intuisce che c’è qualcosa che non va. E potrebbe essere proprio Fabrizio il responsabile…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola ha fatto a Damiano un’interessante proposta per aiutare il figlio Manuel. Questo la porta a fare la conoscenza di Rosa del bambino. Tuttavia, fin dal primo incontro, Viola è particolarmente preoccupata per Rosa, che mostra segni di squilibrio non indifferenti. Intanto, Silvia ha preso la delicata decisione di parlare a Michele di un argomento che le sta molto a cuore. La Graziani quindi raggiungerà il suo ex marito per parlare di una questione che riguarda entrambi. Riusciranno a trovare un accordo?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto sembra aver abbandonato ogni tentativo di cercare di capire perché Marina si sia allontanata da lui senza dirgli niente. Il Ferri si butta sul lavoro per tentare di distrarsi, inconsapevole che la Giordano è in balia della follia di Fabrizio. Il suo ex mostra segni sempre più di squilibrio, e per la donna le cose potrebbero peggiorare da un momento all’altro. Da quando Damiano è stato affidato come sua scorta, Viola si è molto avvicinata a lui, conoscendo molto meglio il poliziotto, il quale ha rivelato di avere un problema familiare molto grave. La giovane supplente è quindi intenzionata a ricambiare l’aiuto che Damiano, che le ha dato in questo periodo difficile, facendogli un’interessante proposta: in questo modo pensa di poter risolvere i problemi del figlio Manuel.

Manuela è ormai desiderosa di cambiare vita e sta prendendo molte decisioni importanti. Dopo aver definitivamente messo una pietra sopra al suo rapporto con Niko, allontanando da sé anche il piccolo Jimmy, Manuela vive una giornata all’insegna delle decisioni importanti. La Cirillo sembra intenzionata a dare una svolta inaspettata alla propria vita, e i cambiamenti avverranno a cominciare da questa puntata…











