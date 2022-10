Un posto al sole/ Anticipazioni 4 ottobre: Chiara a processo, come reagirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 ottobre: il processo contro Chiara ha inizio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 4 ottobre, rivelano che per Chiara è arrivato il tanto temuto giorno dell’udienza. Dopo aver convinto la ragazza a tornare in Italia, Nunzio è deciso a non lasciarla sola neanche un istante. L’inizio del processo sarà piuttosto sconvolgente per Chiara, che si troverà ad affrontare tutti quei problemi da cui aveva voluto fuggire. Basterà la presenza del suo amato a infonderle coraggio?

Le anticipazioni però ci dicono che Nunzio farà proprio di tutto per supportarla, spingendosi forse anche oltre, fino a farle una sorta di “proposta” inaspettata. Sarà qualcosa di romantico, oppure tutt’altro?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 ottobre: Renato sul piede di guerra

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Renato è ormai sul piede di guerra e vuole a tutti i costi ostacolare il progetto di casa-vacanze di Alberto Palladini. L’idea di quest’ultimo è stata accolta un po’ alla sprovvista dagli inquilini del palazzo, che non riescono proprio a vedere un edificio così tranquillo diventare dimora di turisti fastidiosi. Alberto vorrebbe portare avanti il progetto per questioni economiche, ossia racimolare soldi a sufficienza per andare a vivere con Clara.

Sappiamo che Renato Poggi si è fin da subito opposto a questo strampalato progetto, ma non è riuscito a trovare alleati – anche Niko si è imposto contro di lui. Il ritorno di Otello non ha giovato al suo piano. Almeno fino ad oggi. Infatti, stando alle anticipazioni, Renato potrebbe avere un buon piano di riserva per convincere l’incorruttibile Otello a passare dalla sua parte…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Nunzio contro Chiara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la relazione tra Chiara e Nunzio sta vivendo un periodo molto complicato. Il giovane è consapevole che prima o poi dovranno tornare in Italia per affrontare le conseguenze. I due dovranno affrontare un processo, senza più esitazione ormai. La decisione di rientrare in Italia è oggetto di nuovi scontri: il giovane Cammarota si scaglia contro la sua amata, dicendole apertamente ciò che pensa. E’ ora di smettere di assecondarla. Per lui continuare a fare la bella vita a Capo Verde è uno sbaglio enorme. E intanto la data del processo si avvicina sempre di più.

Renato Poggi si oppone al progetto di Alberto di trasformare il suo appartamento in una casa vacanze, così da racimolare qualche soldo extra per costruire il suo futuro con Clara. Il ritorno di Otello gli ha dato qualche speranza in più, ma l’uomo, nonostante le insistenze di Renato, non sembra voler cedere alle sue insistenze.











