Un’altra settimana di Un posto al sole sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissimi i telespettatori che restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che verrà trasmessa lunedì 7 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Viola ha rifiutato la proposta di Damiano di andare a convivere e dovrà fare i conti con delle conseguenze. Renda infatti apparirà sempre più freddo nei suoi confronti, la reazione della fidanzata l’ha davvero deluso e ferito.

Anticipazioni Un posto al sole 7 aprile 2025: Micaela convince Manuela a lasciare Napoli

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori dopo la pausa del fine settimana. Stando alle anticipazioni per Rosa non sarà un periodo affatto semplice, dovrà affrontare anche una delicata situazione che vede il coinvolgimento di Eduardo e Clara.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di lunedì 7 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Micaela riuscirà a convincere la sorella gemella a lasciare Napoli per ricominciare da zero e lasciarsi tutto alle spalle. Manuela però non sarà felice all’idea di dover lasciare i familiari, gli amici e i colleghi. Cambierà idea e resterà a Napoli? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprirlo.

Momento di forte tensione tra Niko e Manuela, la proposta di Damiano spaventa Viola

Grazie all’aiuto di Jimmy e Camillo Manuela organizzerà una punitiva spedizione ai danni di Valeria nella puntata di oggi, venerdì 4 aprile 2025, però dovrà fare i conti con l’ira di Niko. I due dovranno affrontare un momento di forte tensione e questa volta il loro rapporto rischia di rovinarsi per sempre, la sorella però la stupirà con un’inaspettata novità, le farà infatti una proposta che potrebbe cambiare le loro vite.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Viola non riuscirà a rivelare a Damiano perché sia frenata e spaventata all’idea di iniziare una convivenza. Nel frattempo Samuel continuerà a frequentare Gabriela e sembrerà sempre più preso da lei, questa volta potrebbe davvero lasciarsi alle spalle la relazione con Micaela.