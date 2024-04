Un posto al sole/ Anticipazioni 5 aprile: il matrimonio tra Mariella e Guido è al capolinea?

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda domani 5 aprile rivelano che Rossella dovrà gestire nuove difficoltà. Il ritorno in ospedale non è così semplice come pensasse e dovrà abituarsi alla presenza di Riccardo. Nunzio, nel frattempo, ha bisogno di un’amica alla quale poggiarsi ma succederà qualcosa di sgradevole…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 5 aprile: Vittorio ancora innamorato di Marta?

Marina prova a riavvicinarsi al nipote, per farlo escogita un modo che coinvolge anche Roberto. Quest’ultimo sarà d’accordo con la sua idea? Mariella e Guido sono sempre più in crisi, soprattutto a causa di una terza persona che sta minando ancora di più il loro rapporto.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 aprile

Rossella è tornata in ospedale e dovrà riabituarsi ai ritmi; non sarà facile per lei, soprattutto lavorare gomito a gomito con Riccardo. Nunzio ha bisogna di un’amica sincera con la quale sfogarsi e confidarsi, il ragazzo però fa un incontro imprevisto in cui riemergono brutti ricordi.

La Promessa/ Anticipazioni 5 aprile: Cruz si infuria con Manuel per la gestione della tenuta

Analizzando le anticipazioni di Un posto al sole scopriamo che Marina tenta di ricucire il rapporto il nipote Diego sempre più insofferente nei suoi confronti e in quelli di Roberto. La donna cercherà di utilizzare uno stratagemma che Roberto non approva. Nel frattempo, il matrimonio tra Guido e Mariella è ormai al capolinea anche a causa della presenza di Bice…

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Silvia si sente confusa; è convinta di provare un sentimento per Michele, non riesce a non pensarci ma cerca di far finta di nulla e andare avanti con Giancarlo. Eduardo sta per prendere una decisione inaspettata per quanto riguarda la gravidanza di Clara: cosa ha in mente? Nel frattempo, Mariella e Guido sono sempre più distanti e nel loro matrimonio sta per insinuarsi una terza persona…

Endless Love, anticipazioni puntata del 5 aprile/ Kemal si infuria con Nihan e la licenzia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA