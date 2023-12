Un posto al sole/ Anticipazioni 5 dicembre 2023: Ida e Diego vicini, Marina e Roberto non ci stanno

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 5 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 dicembre, ci dicono che Clara è fuggita con Eduardo e ovviamente Alberto non l’ha presa bene. Anzi, è su tutte le furie. La donna, invece, è intenzionata a chiudere con il suo passato ed è decisa a ricominciare una nuova vita con un uomo che ama – e che lei ama – incondizionatamente. Il Palladini, però, non vuole permetterglielo. O almeno, non con suo figlio. Ecco quindi che il nostro avvocato farà di tutto per scoprire dov’è finita la sua ex compagna, e per riportare a casa il piccolo Federico. Ci riuscirà?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 dicembre 2023: Irene e Maria, novità in arrivo

Nel frattempo, però, Clara inizia a sentire il peso della propria scelta e capisce che forse fuggire non è stata una buona idea. Ecco quindi che la sua coscienza la porterà a compiere un grosso errore che potrebbe costarle molto chiaro: Alberto scoprirà dove si è nascosta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Ida e Diego sono sempre più vicini, e questa alchimia non è sfuggita agli occhi degli attenti Marina e Roberto. I due temono che ora la donna polacca possa rivendicare il suo diritto di madre naturale e portare con sé il piccolo Tommaso. E questo non possono permetterglielo! Quindi vedremo Ferri e la Giordano studiare un piano per frenarla. A complicare le cose c’è anche la proposta di Diego, che Ida è stata entusiasta di ricevere. Roberto dovrà trovare un modo per intervenire e fare in modo che la nascente relazione tra i due venga smorzata.

Terra amara/ Anticipazioni 5 dicembre 2023: la morte di Mujgan, Fikret col cuore a pezzi

Samuel ha avuto una brutta discussione con Espedito riguardo a Speranza. Il giovane voleva sapere quali erano le sue intenzioni con la sorella, e la cosa non è finita bene. Dopo aver ascoltato tutta la lite, Nunzio capisce che è il momento che il suo amico prenda una decisione, quindi interviene per tentare di farlo ragionare.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola e Damiano capiscono che vivere in piena libertà la loro storia d’amore comporta scontrarsi con le rispettive famiglie, e con la delusione del piccolo Antonio, che sperava di rivedere insieme i suoi genitori. Micaela diventa la nuova co-conduttrice del programma radiofonico di Michele. La convivenza tra i due non è piacevole, specialmente per quest’ultimo. Dopo aver scoperto l’ex compagna insieme ad Eduardo, Alberto ha annunciato guerra a Clara per avere la custodia esclusiva del piccolo Federico. Il Sabbiese quindi propone alla Curcio di fuggire insieme. Alberto è una furia e li cerca ovunque. Proseguono le liti tra Mariella e Guido, stavolta per via di ciò che è successo a Lollo.

La promessa/ Anticipazioni 5 dicembre 2023: ancora guai per Pia, Petra non la lascia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA