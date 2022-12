Un posto al sole/ Anticipazioni 5 dicembre: Jimmy, richiesta d’aiuto per Manuela…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 5 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 dicembre, rivelano che Niko è ormai cambiato ed è sempre più coinvolto nel folle piano di Manlio, che intende fargliela pagare a Lello Valsano con la complicità di un suo amico in carcere. L’uomo non ha più nulla da perdere e non riesce a darsi pace per la morte della sua amata figlia Susanna. Allo stesso modo, Niko è un ragazzo distrutto e ancora addolorato per aver perso la donna che ama. Jimmy, però, si è accorto che qualcosa non va in suo padre, dato che si comporta in modo alquanto strano da settimane.

Per questo motivo, il bambino rivela i suoi sospetti alla zia Manuela, la quale in precedenza si era rivelata una presenza molto positiva nella sua vita che prenderà in mano la situazione e deciderà di parlare con Niko per capire cosa gli stia frullando per la testa. La Cirillo riuscirà a fermarlo dal compiere il suo piano? Oppure Niko troverà in sé il coraggio di rendersi conto che ciò che sta facendo è una totale follia?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Bianca è ormai presa da Antonello e quando lui rientra in classe non resiste e gli dà il suo regalo di compleanno. Pur cercando di non farsi notare, il suo gesto viene invece osservato dagli altri compagni, che approfittano della situazione per prenderli in giro e ridere alle loro spalle. Mariella porta avanti la sua assurda guerra contro le Cirillo a Palazzo Palladini, mentre la sorella Bice le chiede aiuto nella speranza di far rinsavire Salvatore, il quale continua a chattare con “Bufalotto sensibile”, un uomo che non ha ancora un volto. Secondo Bice, l’amico vigile si è cacciato in una nuova storia d’amore che non avrà futuro…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko ha ormai acconsentito a portare avanti il terribile piano di Manlio. Quest’ultimo, folle di rabbia per la morte di Susanna, è intenzionato a far uccidere il responsabile Lello Valsano in carcere. Come? Grazie a degli agganci che lui ha proprio dietro le sbarre. Tuttavia, affinché il piano di vendetta si compia, Niko deve trovare il denaro disponibile per proseguire. E mentre cerca un modo per averlo a disposizione, Manlio sta per incontrare il detenuto che sarà loro complice. Alla fine, il giovane avvocato venderà la sua auto e solo così avrà i soldi che gli servono.

Il regalo di Federico si è rivelato molto dannoso, e Alberto Palladini scopre che si tratta di un giocattolo contraffatto. Giustamente furioso perché il bambino poteva farsi davvero male, o peggio, l’imprenditore minaccia i responsabili della fabbricazione e messa in circolazione dei giocattoli contraffatti. Intanto, Rosa continua ad essere ostile nei confronti di Raffaele e lui non riesce a spiegarsi il motivo. Alla fine ne parla con sua figlia Viola e la convince a indagare affinché cerchi di capire per quale motivo la moglie di Damiano si comporti in quel modo con lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA