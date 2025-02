Un posto al sole continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e puntata dopo puntata tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni relative all’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso domani, mercoledì 5 febbraio 2025. Queste rivelano che a causa della situazione sempre più delicata e ingestibile in ospedale Rossella apparirà al limite dello stress. Per lei sarà sempre più complicato sopportare i dispetti del primario, Ornella però potrebbe aver trovato il giusto modo per aiutarla nella sua battaglia contro Fusco.

Anticipazioni Un posto al sole 5 febbraio 2025: Jimmy non appoggia la decisione di Niko, brutte notizie per Damiano

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni Niko comunicherà ai familiari la sua decisione di trasferirsi a casa di Valeria. Non appena i suoi genitori si schiereranno dalla parte di Jimmy l’avvocato Poggi ci terrà a puntualizzare che nonostante il figlio non sia d’accordo lui è pronto per questo cambiamento e si rifiuterà di sentire la loro opinione.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di mercoledì 5 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che diventerà sempre più importante il rapporto tra Pino e Rosa. Damiano invece non sta vivendo un momento facile e dovrà fare i conti con un’altra spiacevole notizia. Di che si tratta? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

