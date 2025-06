Siete pronti a scoprire interessanti dettagli sulla puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani, giovedì 5 giugno 2025? Come al solito saranno tanti i colpi di scena che faranno incuriosire non poco gli affezionati fan della soap opera partenopea, trasmessa su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì.

In molti si chiedono cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nella puntata di domani, 5 giugno 2025. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Giulia apparirà sempre più triste, nonostante sia circondata dall’affetto dei suoi cari, però non ha nessuna intenzione di arrendersi. La Poggi è molto arrabbiata con Luca dopo che l’ha abbandonata, però è disposta a tutto per rintracciarlo.

Anticipazioni Un posto al sole 5 giugno 2025: Giulia di pessimo umore, Micaela e Manuela ai ferri corti

Bianca chiamerà la nonna nell’episodio di domani per poter chiacchierare un po’ con lei, per Giulia non sarà affatto semplice nascondere il suo pessimo umore. Intanto, dopo essere rimasto un po’ a casa di Gianluca, Luca sarà pronto ad andare via e il ragazzo apparirà non poco preoccupato per lui.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina non gradirà affatto le insinuazioni di Antonietta nell’episodio di giovedì 5 giugno 2025. La Giordano infatti le respingerà anche se non approvva affato il comportamento di Elena con Gagliotti, lui ha ormai perso la testa per lei. Intanto, la situazione sarà tutt’altro che serena tra le gemelle Cirilli e come al solito ne pagherà le conseguenze anche Serena.

Complicità alle stelle tra Elena e Gagliotti, Micaela torna a Napoli

Dopo essere andati a cena insieme aumenterà sempre di più la complicità tra Elena e Gennaro Gagliotti, nonostante lei continuerà a ripetere che lo asseconda solo perché è in affari con la sua famiglia. Nella puntata di oggi Antonietta continuerà a soffrire molto a cuasa delle bugie del marito e stanca di restare in disparte deciderà di affrontarlo.

Dopo aver scoperto che la sorella ha preso il suo posto in radio Micaela tornerà improvvisamente a Napoli. Gli spoiler di Un posto al sole fanno sapere che il ritorno della Cirillo porterà non poco scompiglio, non solo nella vita delle sue sorelle ma anche in quella di Samuel, potrebbe infatti rovinare l’equilibrio che col tempo è riuscito ad ottenere.