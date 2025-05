Si conclude oggi un’altra settimana di Un posto al sole, con un doppio episodio che terrà moltissimi telespettatori incollati al televisore, colpi di scena e novità come al solito non mancheranno. Moltissimi fan sono già curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la consueta pausa del weekend, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

Anticipazioni La Promessa puntate 3-4 maggio 2025/ Manuel e Jana pronti per le nozze, Petra aggredisce Teresa

La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, oltre che sul piccolo schermo però gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa lunedì 5 maggio 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i fan. Queste rivelano che sarà sempre più teso il rapporto tra Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri, il primo si è sentito ingannato in merito alla società che hanno stretto, non ha neanche gradito l’accoglienza che gli hanno riservato al circolo.

La notte nel cuore anticipazioni: nuova serie turca di Canale5/ Nel cast attori di Terra Amara e Endless Love

Anticipazioni Un posto al sole 5 maggio 2025: Gagliotti minaccia Roberto Ferri

La tensione sarà quindi alle stelle tra i due imprenditori, diventati soci, però non potranno lasciarsi andare. Il motivo? Stando alle anticipazioni dovranno prepararsi a partecipare alla conferenza stampa, Gagliotti però minaccerà Roberto Ferri di interrompere i suoi spot sulla radio.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di lunedì 5 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Viola capirà che Matteo e Jimmy hanno barato usando qualche trucco per svolgere i compiti a casa e avrà un’idea. Brutte notizie invece per Samuel, da poco si è trasferito nell’ex seminterrato delle gemelle Cirillo ma la sua permanenza potrebbe essere ostacolata dal proprietario di casa, Alberto Palladini.

Tradimento quando va in onda? Raddoppia in prima serata e cambia nel weekend/ Mediaset stravolge tutto

La proposta di Marisa turba Michele, Giulia trova la lettera di Luca

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda oggi, venerdì 2 maggio 2025, Gagliotti farà il suo ingresso nel circolo di Ferri, in molti però non gradiranno la sua presenza. Marisa tornerà a Napoli e cercherà un modo per far reagire Michele. La donna farà una proposta al figlio che lo spiazzerà molto, infatti farà i conti con un nuovo turbamento interiore. Intanto Luca scriverà una lettera dove esprimerà le sue ultime volontà e non dirà nulla a Giulia.

Marina e Roberto si renderanno conto che controllare Gagliotti non è così semplice come credevano, inoltre la situazione ai Cantieri peggiorerà. Ripensando al passato Saviani scoprirà una grande somiglianza con il padre. Nel frattempo Giulia troverà casualmente la lettera di Luca e ci rimarrà molto male per non essere stata informata dal compagno.