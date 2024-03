Un posto al sole/ Anticipazioni 5 marzo 2024: Manuela sempre più gelosa di Niko

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 5 marzo 2024

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, martedì 5 marzo, Manuela è sempre più in crisi. La gelosia che prova nei confronti di Niko la sta logorando. Nonostante la Cirillo cerchi di placare la sua ansia, non riuscirà a togliere Poggi dai suoi pensieri.

Nel frattempo, Roberto non distoglierà mai l’attenzione da Ida per evitare che la situazione con Ferri peggiori ulteriormente. Deciderà anche di prendere maggiormente le distanze da Diego e questo sarà per Giordano una grande delusione.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 marzo 2024 su Rai 3

Niko si sta godendo una rilassante vacanza in Trentino con la sua famiglia, Raffaele compreso. Il giovane si godrà la frizzante aria della montagna, ma farà un incontro molto speciale che lo lascerà molto scosso. Manuela continua a dannarsi per amore.

Cirillo non è riuscita a dimenticare Niko e, dopo aver saputo che il giovane ha incontrato Valeria, si riempie di gelosia. L’ansia la tiene sempre più sotto scacco, nulla riuscirà a distogliere il suo pensiero da Poggi. Nel frattempo, Ida viene a sapere che suo padre è in gravi condizioni. La ragazza vorrebbe sfogarsi con Diego, ma Roberto e Marina la tengono d’occhio impedendole di confidarsi con lui. Giordano, ovviamente, soffrirà molto di questo allontanamento. Il figlio di Raffaele riuscirà a riavvicinarsi alla sua dolce metà?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Raffaele dovrà partire per la settimana bianca insieme alla sua famiglia ma il problema è trovare chi lo possa sostituire a lavoro. Giordano penserà a Rosa che, però, è troppo presa dai suoi problemi personali tra cui le continue minacce di lasciare l’appartamento.

Nel frattempo, Clara ha deciso di trasferirsi a casa di Alberto insieme a Federico, per il bene proprio del loro figlio. La decisione metterà ancora più in crisi l’amicizia con Rosa. Michele e Silvia si riavvicinano sempre di più, tra i due sembrano esserci dei sentimenti molto forti che presto potrebbero venire alla luce. Giancarlo comincia a comprendere che tra i due possa nascere del tenero, e comincia a temere per la sua relazione con Silvia.











