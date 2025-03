Con le sue intriganti vicende Un posto al sole riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Gli inquilini di Palazzo Palladini non fanno mai annoiare i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni di Un posto al sole, relative alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 marzo 2025. Queste rivelano che Rossella dopo aver attraversato un periodo davvero difficile sta cercando di riprendere in mano la sua vita e mentre sta progettando il suo futuro con Nunzio Fusco riceverà una pessima notizia.

I tantissimi fan della soap opera partenopea resteranno con il fiato sospeso, colpi di scena e novità di certo non mancheranno. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di domani il primario riceverà un avviso di garanzia che potrebbe rovinargli non solo la carriera ma anche la vita, lui perderà il controllo.

Cos’altro succederà a Un posto al sole mercoledì 5 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Ciro umilierà Gennaro e lui inizierà ad intravedere la sua rovina e il fallimento delle aziende Gagliotti. Silvia sarà molto preoccupata per l’incolumità di Michele, infatti gli chiederà di prendere una difficile decisione. Nel frattempo Guido si renderà conto del fatto che Mimmo sta instaurando un legame sempre più solido con Mariella e Lollo.

