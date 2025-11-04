Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà mercoledì 5 novembre 2025, Niko propone un'idea originale a Manuela.

Diventano sempre più interessanti le trame di Un posto al sole e i fan sono impazienti di scoprire quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Cosa dovranno aspettarsi dai nuovi episodi della storica soap opera partenopea? I colpi di scena sono all’ordine del giorno e riescono a stupire ogni volta i telespettatori ottenendo notevoli risultati dal punto di vista degli ascolti.

Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi/ "È diventata una donna e mamma straordinaria"

Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50 e si ferma solo durante il weekend per una breve pausa. I telespettatori possono vedere gli episodi non sono in televisione ma anche sul sito Raiplay in streaming. In tanti si stanno chiedendo cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 novembre 2025. Le anticipazioni trapelate sul web si lasciano sfuggire qualche dettaglio che farà aumentare la curiosità dei fan.

Perchè Irene Pivetti rischia il carcere? Cosa fa oggi l’ex Presidente della Camera/ “Mi hanno tolto tutto”

Anticipazioni Un posto al sole 5 novembre 2025: Niko propone un’idea originale a Manuela

Damiano inizierà ad indagare sull’aggressione di Caputo con lo scopo di dimostrare che Sabbiese non è colpevole prima che Grillo scopra che tra loro c’erano state delle tensioni. Intanto Pino, nei confronti della Picariello, prenderà una decisione doloroso dopo che lei ha preso le distanze da lui.

Nella puntata di domani, mercoledì 5 novembre 2025, l’umore di Manuela non sarà positivo dopo aver scoperto che la data della sua seduta di laurea coincide con quella del matrimonio. Niko proverà quindi a tirarla su proponendole un’idea davvero originale. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Bice sarà certa di scoprire dove Troncone tiene nascosto il denaro che le ha sottratto. Stressata dall’amica Mariella si avvicinerà sempre di più a Guido.

Maria Rosaria e Riccardo stanno insieme ad Amici 25?/ Gesti speciali in casetta fanno impazzire il web