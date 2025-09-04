Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 5 settembre 2025, Vinicio preoccupato per il fratello, Rosa ancora presa da Damiano.

Sta per giungere al termine un’altra settimana di Un posto al sole, cosa succederà ai protagonisti prima del solito stop previsto nel weekend? Quotidianamente la soap opera partenopea riesce a catturare l’interesse di moltissimi fan andando in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì. I colpi di scena sono all’ordine del giorno e in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi, sono infatti moltissime le persone che seguono con grande attenzione le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

Cosa succederà nell’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso su Rai Tre domani, venerdì 5 settembre 2025? I telespettatori attendono con ansia di sapere come evolveranno le vicende, prima di scoprire cosa accadrà ricordiamo che le puntate non sono disponibili solo in televisione ma anche in streaming sul sito Raiplay. In seguito all’aggressione subita da Roberto Ferri ai Cantieri Gennaro Gagliotti sta vivendo una situazione alquanto delicata, quando si è svegliato in ospedale infatti ha scoperto che non vede più nulla.

Anticipazioni Un posto al sole 5 settembre 2025: Rosa prova a far cambiare idea a Renda

Gennaro Gagliotti dopo aver rifiutato la vicinanza della moglie ha chiesto aiuto a Vinicio che si è subito precipitato a Napoli. Nella puntata che andrà in onda domani il ragazzo apparirà molto preoccupato per il fratello, in merito all’accaduto si è ritrovato a fare i conti con due diverse versioni.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Ferri proverà a risolvere la situazione nella speranza di limitare le conseguenze per il gesto fatto ai danni di Gagliotti. Cos’altro accadrà nell’episodio di venerdì 5 settembre 2025? Rosa non riuscirà ad accettare la decisione presa da Renda e proverà a fargli cambiare idea. La donna non potrà ignorare il fatto che sia ancora molto coinvolta sentimentalmente dall’ex compagno.

