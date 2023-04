Un posto al sole/ Anticipazioni 6 aprile: Silvia entrerà in società con Alberto?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 aprile, rivelano che è ormai da diverso tempo che il Caffè Vulcano è in crisi nera, e Silvia le ha provate davvero di tutte per risollevare le sorti del suo amato locale, anche a costo di creare tensioni in famiglia e sul lavoro. Messa alle strette, la donna è arrivata perfino a pensare alla generosa offerta di Alberto Palladini di entrare in società con lui. A patto che ceda il 50% del Vulcano. Rossella, però, ha scoperto che dietro le recensioni negative, volte ad affossare la reputazione del bistrot, c’è proprio l’astuto avvocato! Aiutata da Nunzio e Diego, i quali sospettano da tempo di Palladini, cercherà di trovare una soluzione in extremis per salvare il bistrot dalle grinfie di Alberto. Un’acquisizione infatti vorrebbe dire nuove tensioni e una nuova gestione che rischierebbe di compromettere dei posti di lavoro… Silvia cederà metà del locale all’avvocato? Oppure i tre ragazzi la fermeranno in tempo con una nuova proposta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 aprile su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Filippo è distratto a causa di un brutto e doloroso ricordo del suo passato. Il pensiero andrà a un drammatico momento che lo porterà a compiere una scelta non facile poiché potrebbe avere ripercussioni sulla sua vita. Di cosa si tratterà di così importante e delicato? Intanto Renato Poggi si rende conto che non può farcela da solo, motivo per cui finalmente abbasserà le sue difese e si deciderà a chiedere aiuto per mettere in ordine casa sua. A chi si rivolgerà?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la vita di Silvia va sempre più in caduta libera, sia sul piano professionale con il Caffè Vulcano, sia sul piano privato. Diego e Nunzio sospettano che un e forse non hanno tutti i torti: anche Rossella è dello stesso parere. Intanto, Lara accorcia le distanze con Roberto, e Marina ne è sempre più insofferente. Quando la Giordano parte per Londra, tra i due accade l’inaspettato, tanto da portare Ferri ad avere dei sensi di colpa e cercare di riavvicinarsi alla sua compagna. Ma tra loro è chiaro che esiste una frattura. Viola scioglie ogni suo dubbio sentimentale e tornare insieme a Eugenio, scegliendo di dare un’altra possibilità al marito per il bene della famiglia a discapito del sentimento che prova per Damiano. Samuel si sente diviso tra Speranza e Micaela.

