Un posto al sole/ Anticipazioni 6 dicembre: Niko ostacolato da qualcuno!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 dicembre, rivelano che tutto è pronto per la consegna dei soldi: una volta che Niko avrà portato a termine la vendita della macchina, potrà avere il denaro necessario da dare a Manlio affinché lui porti avanti il suo folle piano di vendetta contro Lello Valsano. I suoi malevoli propositi, però, sembrano essere ostacolati da qualcuno che non vuole che intraprenda quel cammino criminale… E’ qualcuno molto vicino a Niko che è preoccupato per lui. Sappiamo che Jimmy ha informato sua zia Manuela a proposito dei suoi sospetti sul padre, e ora lei pare intenzionata ad andare in fondo alla questione e fare qualcosa.

Dopo il disastro della festa a sorpresa e il regalo dato in classe che ha finito per far deridere di loro i compagni, Bianca trova un altro modo di riavvicinarsi ad Antonello, il quale continua ad apparire distante. Cosa gli passerà per la testa?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Salvatore continua a chattare con “Bufalotto sensibile” e le loro conversazioni si fanno sempre più intense. Ovviamente si parla di una conoscenza virtuale, dato che il misterioso utente non ci pensa proprio a svelare la sua identità. Ciò non fa altro che destare sospetti a Bice, che ha coinvolto anche sua sorella Mariella (distraendola per un attimo dalla sua guerra con Micaela Cirillo), la quale non nasconderà una certa perplessità per l’intera situazione!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko è ormai cambiato ed è sempre più coinvolto nel folle piano di Manlio, che intende fargliela pagare a Lello Valsano con la complicità di un suo amico in carcere. L’uomo non ha più nulla da perdere e non riesce a darsi pace per la morte della sua amata figlia Susanna. Allo stesso modo, Niko è un ragazzo distrutto e ancora addolorato per aver perso la donna che ama. Jimmy, però, si è accorto che qualcosa non va in suo padre, dato che si comporta in modo alquanto strano da settimane, quindi si rivolge alla zia Manuela, nella speranza che lo faccio ragionare.

Bianca è ormai presa da Antonello e quando lui rientra in classe non resiste e gli dà il suo regalo di compleanno. Pur cercando di non farsi notare, il suo gesto viene invece osservato dagli altri compagni, che approfittano della situazione per prenderli in giro e ridere alle loro spalle. Mariella porta avanti la sua assurda guerra contro le Cirillo a Palazzo Palladini, mentre la sorella Bice le chiede aiuto nella speranza di far rinsavire Salvatore, il quale continua a chattare con “Bufalotto sensibile”, un uomo che non ha ancora un volto. Secondo Bice, l’amico vigile si è cacciato in una nuova storia d’amore che non avrà futuro…

