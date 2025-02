Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno moltissimi telespettatori con il fiato sospeso. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, curiosi di scoprire tutto quello che succederà. La storica soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Moltissimi fan della soap non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nella puntata di domani, giovedì 6 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web Damiano dovrà fare i conti con delle spiacevoli novità che lo turberanno non poco. Di che si tratta? Scoprirà che hanno sporto denuncia contro di lui.

Anticipazioni Un posto al sole 6 febbraio 2025: Luca fa una proposta a Manuela, lei fa un altro tentativo con Poggi

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Tre domani. Cosa succederà? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Luca farà una piacevole proposta a Manuela che avrà una svolta inaspettata. Nel frattempo, a causa delle domande di Ornella e Nunzio, la dottoressa Sacchi si ritroverà davanti ad un bivio. La Bruni e il fidanzato di Rossella cercheranno di saperne di più in merito al suo passato con Fusco.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che nella puntata di giovedì 6 febbraio 2025 Manuela deciderà di fare un ultimo tentativo con Niko. La Cirillo gli chiederà di non coinvolgere nelle sue vicende personali Jimmy per evitare di turbarlo. Cosa deciderà di fare l’avvocato Poggi? Non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprirlo.