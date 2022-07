Un posto al sole/ Anticipazioni 6 luglio: Viola mente ancora, ma Diego…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 luglio: Viola mente per Raffaele, Diego non ci sta…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi, mercoledì 6 luglio, svelano che i dubbi di Diego si fanno sempre più concreti: suo padre ed Elvira sono molto più vicini di quanto non sembri. Oltre all’evidente complicità, sospetta che i due possano nascondere un segreto.

Nel frattempo Viola continua a rispettare il desiderio del padre di non riferire ancora niente riguardo le accuse dei criminali ad Eugenio. Per Viola, però, la situazione potrebbe arrivare a un punto di rottura: fino a quando sarà disposta a mentire al marito? Franco coglie una nuova opportunità per tentare di convincere Chiara e soprattutto Nunzio che il piano di fuggire di nascosto dall’Italia non è da prendere alla leggera. Infine, cresce sempre di più la tensione tra Riccardo e Michele. Come evolverà la situazione?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: la svolta di Eugenio, Raffaele preoccupato per Viola

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Eugenio arriva al momento della svolta per le sue indagini. Il magistrato vola a Milano e lascia Viola da sola in casa. Raffaele è perciò in pensiero per la figlia: lei, insieme a Elvira, è l’unica a conoscenza del suo segreto riguardante le minacce dei camorristi. Per metterla al sicuro, le chiede di trasferirsi a Palazzo per tutto il tempo che Nicotera sarà assente.

Seppur riluttante, Franco ha deciso finalmente di aiutare il suo amico Nunzio a preparare i documenti falsi per la partenza con Chiara fuori dall’Italia; lei era riuscita a coinvolgerlo nel suo piano di fuga. Aiutandolo, in realtà, Franco spera di far cambiare idea a Nunzio, spiegandogli che sta sbagliando e che in futuro, se non ben presto, potrebbe pentirsene amaramente. Mariella continua a far avvicinare meglio Samuele ed Espedito, ossia il papà di Speranza.

