Al via una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera partenopea tiene compagnia ai suoi tantissimi fan da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Un posto al sole nella puntata di domani, martedì 6 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Viola avrà dei sospetti a causa dell’atteggiamento di Jimmy. Cosa farà? la professoressa Bruni deciderà di interrogare a sorpresa per capire se hanno davvero fatto loro i compiti a casa oppure no.

Anticipazioni Un posto al sole 6 maggio 2025: la minaccia di Gagliotti fa infuriare Ferri

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni la minaccia di Gennaro Gagliotti manderà Roberto Ferri su tutte le furie, però non potrà perdere la calma e dovrà rimanere molto concentrato.

Lo spietato imprenditore deciderà di fare una proposta di lavoro ad Elena, la sua offerta però nasconderà un secondo fine. Cos’altro succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 6 maggio 2025? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che in occasione della festa della mamma Guido deciderà di stupire non poco Mariella, con l’aiuto di Lollo farà un regalo speciale all’ex moglie.

Gagliotti minaccia Roberto Ferri, brutte notizie per Samuel

Nell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025, sarà sempre più teso il rapporto tra Ferri e Gagliotti, Gennaro minaccerà il suo nuovo socio di interrompere i suoi spot sulla radio.

Viola capirà che Matteo e Jimmy hanno barato, infatti avrà il sospetto che abbiano usato un trucco per fare i compiti a casa e le verrà in mente un’idea per smascherarli. Nel frattempo Samuel scoprirà che potrebbe non rimanere a lungo nel seminterrato delle gemelle Cirillo. Il motivo? Perché il proprietario di casa, Alberto Palladini, potrebbe ostacolare la sua permanenza.