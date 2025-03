Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan si chiedono cosa succederà ai protagonisti. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori e spesso li lasciano con il fiato sospeso. Questi per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore.

La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 marzo 2025? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web, Fusco dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia sarà sempre più sotto pressione, potrebbe infatti perdere presto il controllo.

Anticipazioni Un posto al sole 6 marzo 2025: Michele non si arrende, Mariella è nostalgica

I tantissimi fan della soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani che faranno incuriosire non poco. Le anticipazioni rivelano che Michele non avrà nessuna intenzione di interrompere la sua inchiesta, la porterà avanti nonostante le intimidazioni ricevute.

Intanto, Roberto Ferri manifesterà il suo consenso e il suo appoggio a Gennaro Gagliotti, Alice invece riceverà una visita inaspettata in radio. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 6 marzo 2025 Mariella sembrerà nostalgica della vita che aveva con Guido. Bice, però, la convincerà a non guardarsi più indietro perché è convinta che l’uomo possa illuderla e farla soffrire ancora.

