Un posto al sole/ Anticipazioni 6 marzo: Otello in ospedale, Teresa come sta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 marzo, rivelano che Otello è in visita a Napoli dai suoi cari, ma alla notizia dell’infarto di Teresa, l’uomo ha un malore e viene portato con urgenza in ospedale. La situazione è concitata, dato che c’è molta apprensione per le sorti della coppia. Silvia e Michele si precipitano ad Indaca, dove apprendono da Rossella che il malore è momentaneo, e dovrebbe star meglio. Tuttavia, le condizioni di Teresa sono quelle a preoccupare maggiormente: infatti la donna non ce l’ha fatta (l’escamotage è stato introdotto perché l’attrice che ha interpretato Teresa, Carmen Scivittaro, è scomparsa lo scorso agosto). Silvia è inconsolabile, e cade nello sconforto più totale. La proprietaria del Caffè Vulcano non solo è alle prese con i suoi problemi finanziari, ma ora anche con un lutto improvviso e drammatico. Otello, in tutto questo, non sa ancora nulla sulle sorti della moglie…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Luca De Santis era tornato a Napoli dopo un bel po’ di tempo perché sperava di riavere la possibilità del posto come primario in ospedale. A quanto pare, sfumata questa opportunità, il dottore si prepara a lasciare la città così come era arrivato, in punta di piedi. Prima di salutare tutti, però, Luca chiede a Giulia di vedersi, forse per un confronto, forse per dirle qualcosa che sentiva da molto tempo. Cosa le vorrà dire? E siamo davvero sicuri che Luca De Santis uscirà di scena?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo contro Lello Valsano si conclude. Soddisfatto, Alberto comincia a pensare di allargare il suo studio e propone la sua idea a Niko, il quale però ha i suoi dubbi. Manuela decide di riprendere in mano la sua vita. Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Otello torna a Napoli per rassicurare Silvia, ma finisce per avere uno scontro con la moglie Teresa, che avrà una terribile conseguenza…

