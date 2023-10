Un posto al sole/ Anticipazioni 6 ottobre 2023: Lara prepara la vendetta contro Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 ottobre, ci dicono che la vicenda di Lara è destinata a non concludersi molto presto. Dopo essere stata cacciata dalla vita di Roberto, la Martinelli ha continuato a tramare nell’ombra, cercando di manipolare Ida per portarla dalla sua parte. La donna ha perfino tentato una nuova fuga, che è stata però bloccata da Marina. A quel punto, una volta rientrata in sé, Ida riceve un’importante proposta da parte della coppia, ma le cose potrebbero mettersi male: Lara è infatti ancora in agguato, e sta preparando la sua vendetta contro Marina! Cos’altro le farà passare?

La promessa/ Anticipazioni 6 ottobre 2023: Curro, arriva il momento della verità?

Michele e Silvia sono ormai separati da diversi mesi, eppure c’è ancora un sottile velo di nostalgia tra loro. Complice l’imminente matrimonio della figlia Rossella, i due hanno occasione di incontrarsi spesso. A soffrirne maggiormente è il conduttore radiofonico, che ancora continua a fare i conti con la separazione da sua moglie.

Beautiful/ Anticipazioni 6 ottobre 2023: Finn crede che Li sia morta, ma...

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 ottobre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che mentre anche Silvia prova nostalgia per il suo matrimonio con Michele, terminato diversi mesi prima, le cose per la donna stanno per cambiare. Infatti sta per ricevere una notizia del tutto inaspettata da Giancarlo che potrebbe destabilizzarla un po’ e portarla a riflettere se sia davvero pronta a voltare pagina. Intanto Bice continua a sfogare la sua frustrazione sul figlio, che non ne può più di essere l’unico a subire le conseguenze per il divorzio dei suoi genitori.

Un posto al sole/ Anticipazioni 5 ottobre 2023: Nunzio e Rossella, arriva il confronto

Guido capisce molto bene il ragazzo, quindi proverà a parlargli per esprimergli tutta la sua solidarietà. Peccato che il suo tentativo non verrà accolto molto bene da Gerry…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tra Viola e Damiano scoppia finalmente la passione, ma il tentativo di convincere il poliziotto a rinunciare alla sua missione sotto copertura potrebbe finire nel vuoto. Mariella e Guido cercano di far riconciliare Bice e Sergio, il quale, però, non ha nessuna intenzione di tornare alla vita coniugale. Ida, manipolata da Lara, tenta di fuggire col bambino, però Marina riesce a fermarla raccontandole un ricordo molto doloroso del suo passato. Nunzio e Rossella si chiariscono. Guido cerca di mediare tra Bice e suo figlio, che viene trattato in maniera sprezzante dalla donna. Per lei e Sergio è un periodo molto complicato dato che i due stanno per divorziare, e Gerry sta pagando le conseguenze delle loro frustrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA