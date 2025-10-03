Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 6 ottobre 2025, Gianluca è dipendente dall'alcol, Diego propone a Nunzio di...

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno oggi all’ultimo appuntamento settimanale ma si stanno già chiedendo cosa faranno i protagonisti nei nuovi episodi dell’amatissima soap opera partenopea. Dopo una breve pausa tornerà in onda su Rai Tre lunedì 6 ottobre alle 20.50 e sembra che saranno tante le novità che cattureranno l’interesse dei telespettatori. Le ultime puntate si sono concentrate molto su Gianluca e sta venendo a galla una verità inaspettata su di lui.

Dal punto di vista degli ascolti Un posto al sole conquista sempre ottimi risultati, sono infatti moltissime le persone che ogni giorni guardano la nuova puntata della soap, in televisione oppure su Raiplay in streaming. Sul web si trova sempre qualche intriganti spoiler, sono già stati resi noti anche alcuni dettagli relativi alla puntata di lunedì 6 ottobre 2025. Cosa succederà? Damiano lancerà un appello, vuole che Grillo smetta di attaccare Eduardo.

Anticipazioni Un posto al sole 6 ottobre 2025: Gianluca è alcolizzato, Diego ha un’idea

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore nata tra Rosa e Pino, anche se in più occasioni lei ha chiaramente dimostrato di essere ancora innamorata di Damiano. Non ha mai dimenticato il padre di suo figlio, infatti ha sempre sperato in un ritorno di fiamma che però non c’è stato. Intanto, il rapporto con il postino negli ultimi giorni è cambiato, vivranno infatti un momento di crisi che potrebbe spingerli a dirsi addio.

La situazione peggiorerà anche per Gianluca, dagli ultimi episodi di Un posto al sole è emerso il suo problema con l’alcol e sembra che la sua dipendenza sarà sempre più forte. Stando alle anticipazioni la situazione sarà molto chiara, quindi Diego chiederà a Nunzio di far lavorare Palladini al Vulcano durante l’assenza di Silvia. Nella puntata di lunedì 6 ottobre 2025 Mariella e Guido saranno sempre più vicini, lui però riceverà un’inaspettata visita che cambierà tutto.

