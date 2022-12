Un posto al sole/ Anticipazioni 7 dicembre: Alice senza freni con Nunzio, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 7 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 dicembre, rivelano che Alice si sta rivelando una vera spina nel fianco per Marina, che sta cercando di metterle la testa al posto. Al contrario, la ragazza non vuole sentire ragioni e quasi si diverte a sfidarla. La Giordano non la vorrebbe in giro per Napoli senza un futuro preciso, e quindi spinge affinché si iscriva all’università. Invece Alice pensa a tutt’altro, ed è sempre più intenzionata a fare breccia nel cuore di Nunzio. Dato che il lavoro per il tutorial di cucina non ha prodotto i risultati sperati, la giovane ci riprova e stavolta tenta di sedurre il ragazzo ancora più sfacciatamente. Forse però il suo tentativo non andrà come previsto dato che Nunzio pensa ancora a Chiara…

Altrove, per Niko è tutto pronto: la sua vendetta sta per essere compiuta. La macchina è stata venduta e ha ottenuto i soldi necessari per portare a termine il piano orchestrato da Manlio. Non sa, però, che le sue azioni sono controllate a distanza da qualcuno, forse da Manuela, la quale, avvertita da Jimmy, si è messa sulle sue tracce per cercare di capire cos’abbia in mente. E quanto arriva il momento clou della sua vendetta, Niko sarà davvero pronto ad andare fino in fondo o avrà un ripensamento all’ultimo secondo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Bice continua ad insistere con Salvatore: vuole che lasci stare la sua improbabile storia con “Bufalotto sensibile” poiché sente che non avrà un fine, soprattutto perché la misteriosa persona continua a voler restare anonima. E mentre tenta di spingere l’amico vigile a lanciarsi in nuove (non virtuali) avventure sentimentali, Bice avrà un folgorante colpo di fulmine: chi è il misterioso uomo verso cui avrà una cotta?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko avrà portato a termine la vendita della macchina, potrà avere il denaro necessario da dare a Manlio affinché lui porti avanti il suo folle piano di vendetta contro Lello Valsano. Jimmy però ha informato sua zia Manuela a proposito dei suoi sospetti sul padre, e ora lei pare intenzionata ad andare in fondo alla questione e fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Dopo il disastro della festa a sorpresa e il regalo dato in classe che ha finito per far deridere di loro i compagni, Bianca trova un altro modo di riavvicinarsi ad Antonello.

Salvatore continua a chattare con “Bufalotto sensibile” e le loro conversazioni si fanno sempre più intense. Ovviamente si parla di una conoscenza virtuale, dato che il misterioso utente non ci pensa proprio a svelare la sua identità. Ciò non fa altro che destare sospetti a Bice, che ha coinvolto anche sua sorella Mariella (distraendola per un attimo dalla sua guerra con Micaela Cirillo), la quale non nasconde una certa perplessità per l’intera situazione.











