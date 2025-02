Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e con le sue intriganti vicende conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare l’attenzione dei fan, novità e colpi di scena non mancano mai.

Non solo sul piccolo schermo, le puntate di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa succederà nell’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 7 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Gennaro Gagliotti continuerà a presentarsi a casa Ferri per avere l’occasione di rivedere Elena, infatti è rimasto davvero colpito dalla figlia di Marina.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole abbiamo visto Michele alle prese con la sua indagine contro la famiglia Gagliotti. Il giornalista vuole far venire a galla la verità mostrando a tutti in che condizioni lavorano i loro operai. Le anticipazioni relative alla puntata di domani fanno sapere che mentre lui affronterà un leggero argomento in radio succederà qualcosa di molto grave agli extracomunitari che lavorano nelle proprietà dei Gagliotti.

Cos’altro accadrà a Un posto al sole prima della pausa del fine settimana? Le anticipazioni rivelano che Luca apparirà molto triste non appena si ritroverà a fare i conti con nuovi segnali della sua malattia. Intanto Mariella deciderà di seguire i consigli dei suoi amici e accoglierà il corteggiamento di Mimmo.

