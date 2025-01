Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla punatata che andrà in onda domani, martedì 7 gennaio 2025, la soap tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50 e non smette mai di stupire con le sue intriganti vicende. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Giulia, tornata a casa dopo le vacanze natalizie, ha fatto una sconcertante scoperta su Don Antoine e ne parlerà con Rosa. Le anticipazioni rivelano che la Picariello cercherà di fare chiarezza nei suoi sentimenti dopo aver appreso la novità sul parroco e proverà a concedersi una nuova possibilità di amare.

Anticipazioni Un posto al sole 7 gennaio 2025: Michele porta avanti l’indagine, Micaela ne combina un’altra delle sue

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda martedì 7 gennaio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Marina non avrà affatto gradito che il marito abbia invitato a cena i Gagliotti a sua insaputa. Dopo la cena chiarirà a Roberto Ferri la sua posizione sulla coppia.

Nel frattempo Michele in merito all’indagine che sta svolgendo troverà nuovi stimoli, nonostante Ferri abbia provato a fermarlo lui non ha nessuna intenzione di arrendersi. Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di domani? Stando alle anticipazioni Micaela approfitterà della partenza della famiglia Sartori per combinarne un’altra delle sue, questa volta potrebbe essere Samuel a pagarne le conseguenze.

