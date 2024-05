Un posto al sole/ Anticipazioni 7 maggio 2024: Giancarlo sempre più preso dalle nozze

Le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, 7 maggio 2024, portano molte novità ai telespettatori. La trama ordita dal boss Torrente per fare fuori Damiano sta per essere capovolta in favore del poliziotto, grazie ai due magistrati Eugenio e Lucia. Tutti i nodi stanno per sciogliersi e i veri colpevoli verranno smascherati anche per quanto riguarda l’incidente di Diana.

Un posto al sole, anticipazioni 7 maggio:

Dopo aver parlato e chiarito con Michele, Giancarlo procede spedito ad organizzare le nozze con sorpresa di Silvia ormai convinta che sia la cosa migliore da fare. La donna è molto confusa, ma vedendo il suo compagno così preso dal matrimonio non riesce a manifestare i suoi dubbi.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Eugenio si convince davvero che ci siano delle talpe tra gli agenti e cerca di spiegare tutto anche a Lucia. Nunzio e Viola hanno messo i magistrati al corrente della situazione per poter smascherare i delinquenti dietro l’incidente di Diana e salvare anche Damiano. Quest’ultimo verrà informato dai due magistrati di un piano per stanare i criminali e mette al corrente anche Nunzio.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle precedenti puntate, Viola e Nunzio sono disperati e non sanno come aiutare Damiano e Diana; i due pensano valga la pena quanto meno tentare di convincere Eugenio che ci siano agenti corrotti dal clan Torrente nascosti tra le forze dell’ordine.

Giancarlo ha paura che Silvia possa ripensare a sposarsi con lui, per questo accelera l’organizzazione delle nozze. Il pensiero di Silvia però va a Michele che, dopo aver avuto un confronto serrato con Giancarlo, ha deciso di farsi da parte e lasciare che la coppia si sposi senza interferire.











