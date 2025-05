Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni La Promessa, 7 maggio 2025/ Julia resta alla tenuta, Santos legge il diario di Maria

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 7 maggio 2025. Queste rivelano che Guido sta vivendo un periodo molto delicato e vorrebbe riaprire le questioni lasciate in sospeso con Mariella, la festa della mamma sarà l’occasione giusta per farlo.

Anticipazioni Beautiful, 7 maggio 2025/ Grande successo per i Forrester, Ridge scatena l'ira della Contessa

Anticipazioni Un posto al sole 7 maggio 2025: Elena si mette contro Ferri in radio

Le novità però non sono ancora finite e cattureranno non poco l’attenzione dei fan nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Elena sarà pronta ad utilizzare la radio per spostare l’attenzione di nuovo su Michele anche se è consapevole del fatto che in questo modo si metterà contro Ferri.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di mercoledì 7 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Viola ha scoperto che i suoi alunni utilizzano l’IA e vorrebbe educarli in merito alla questione. Jimmy, però, non sarà pronto a rinunciare alla scorciatoia per fare i compiti a casa in modo semplice e veloce.

Un posto al sole anticipazioni 6 maggio 2025/ Ferri furioso con Gennaro Gagliotti fa una proposta ad Elena

Ferri furioso con Gennaro Gagliotti, regalo speciale per Mariella

Nella puntata di Un posto al sole di oggi, martedì 6 maggio 2025, Viola interrogherà a sorpresa per capire se i suoi alunni hanno davvero fatto loro i compiti. Intanto Ferri sarà furioso dopo la minaccia di Gennaro Gagliotti ma dovrà mantenere la calma e deciderà di proporre ad Elena un’offerta lavorativa he nasconde un secondo fine.

Nel frattempo Guido penserà che la festa della mamma sarà la giusta occasione per stupire Mariella. Le anticipazioni fanno sapere che Del Bue, insieme all’aiuto del piccolo Lollo, farà un regalo speciale alla sua ex moglie.