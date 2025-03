Un’altra settimana di Un posto al sole sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e lascia spesso tutti a bocca aperta con tante novità e colpi di scena.

Tutti gli episodi di Un posto al sole, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale, in onda venerdì 7 marzo 2025. Nunzio e Rossella stanno provando a lasciarsi alle spalle un periodo davvero difficile, mentre progettano il loro futuro appariranno molto felici.

Anticipazioni Un posto al sole 7 marzo 2025: Vinicio prova a chiarire con Alice, Renato e Raffaele si scontrano

Le ultime novità stanno mettendo dura prova Fusco, infatti apparirà fuori controllo e instabile. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio che verrà trasmesso domani il primario commetterà un gesto che avrà delle inaspettate conseguenze.

Nel frattempo Vinicio dopo aver tradito la fiducia di Alice proverà ad avere un chiarimento con lei, le anticipazioni di Un posto al sole però non rivelano se i due riusciranno a riconciliarsi. Cos’altro succederà? Nella puntata di venerdì 7 marzo 2025 Michele riceverà un’importante notizia sulla sua inchiesta sulla famiglia Gagliotti, qualcosa però rovinerà tutto. Intanto, scoppierà l’ennesimo scontro tra Raffaele e Renato, questa volta a farli discutere sarà il giardinaggio.

