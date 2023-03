Un posto al sole/ Anticipazioni 7 marzo: Teresa è morta, Otello affronta il lutto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 7 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 marzo, rivelano che Teresa è morta, e ora i suoi cari dovranno dirlo a Otello, che apprenderà la notizia e sarà immerso nel suo dolore. Gli amici gli staranno vicino e ognuno cercherà di sostenerlo come meglio può. Il dolore per la perdita della moglie sarà così grande da coinvolgere tutti personaggi della soap, i quali ricorderanno la donna (e indirettamente anche l’attrice), ciascuno conservando un suo pensiero per lei.

Il personaggio di Teresa è stato interpretato da Carmen Scivittaro fino all’agosto 2022, quando l’attrice è morta dopo una lunga battaglia contro una malattia. Aveva 78 anni. L’annuncio della sua scomparsa era stato dato via social da due colleghi della serie, Walter Melchionda e Alberto Rossi, rispettivamente Gigino e Michele. L’attrice si era ritirata da tempo dalle scene, prima a causa dei problemi del salute del fratello, poi per i suoi personali. Il personaggio di Teresa però è sempre rimasto vivo nella mente dei protagonisti della soap, che oggi la ricorderanno nella puntata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che per alleggerire un po’ toni, la soap tornerà a focalizzarsi su uno dei divertenti triangoli amorosi. Per rilanciare le sorti del Vulcano, si sta pensando a un evento in grande in occasione della Festa della Donna. Il bistrot di Silvia è infatti in caduta libera e la donna non sa più cosa fare per riportarlo in auge. Nel frattempo, il suo rapporto con Gianluca va sempre peggio, e il lutto per la morte di Teresa saranno forse la mazzata finale. Fatto sta che Silvia ha un’idea: far esibire il buon Samuel come spogliarellista per attirare clientela per la Festa della Donna. L’iniziativa non viene ben vista da Speranza che sarà eccessivamente gelosa nei confronti della solita Micaela. Sappiamo infatti che la Cirillo ha preso da tempo di mira il giovane e potrebbe far di tutto per conquistarlo, vista la situazione allettante…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo contro Lello Valsano si conclude. Soddisfatto, Alberto comincia a pensare di allargare il suo studio e propone la sua idea a Niko, il quale però ha i suoi dubbi. Manuela decide di riprendere in mano la sua vita. Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto.

Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Otello torna a Napoli e finisce per avere uno scontro con la moglie Teresa, che avrà una terribile conseguenza: la donna infatti verrà colta da infarto che le sarà fatale. Il marito, invece, se la caverà con un malore, ma ancora non avrà appreso la notizia della morte della moglie.

