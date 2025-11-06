Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 7 novembre 2025, Marina ha degli scrupoli, momento difficile per Rosa.

Andrà in onda domani, venerdì 7 novembre 2025 su Rai Tre alle 20.50, l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Prima della solita pausa del weekend sicuramente ci saranno delle intriganti novità che come al solito cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan della storica soap opera partenopea. Le ultime vicende stanno facendo incuriosire tutti e in molti si chiedono cosa accadrà nei nuovi appuntamenti.

Francesco Totti e Chanel sempre più distanti: arriva la stoccata di Ilary Blasi/ C'entra Noemi Bocchi

Durante l’assenza di Silvia i suoi soci hanno assunto Gianluca al Caffè Vulcano perché da soli non riuscivano a gestire al meglio il locale. Il ragazzo era ben consapevole del fatto che la sua assunzione era solo temporanea, infatti gli avevano chiesto di lavorare lì fin quando la Graziani non sarebbe tornata. Nunzio, Diego e Silvia hanno preso in considerazione la possibilità di tenere Palladini, però dopo aver controllato il budget hanno deciso di non rinnovare il suo contratto.

Valentina Lodovini a Splendida Cornice, chi è / Ha un fidanzato? "La maternità non è mai stata una priorità"

Anticipazioni Un posto al sole 7 novembre 2025: Marina ha degli scrupoli, momento difficile per Rosa

Quando Gianluca scoprirà che non potrà più lavorare al Caffè Vulcano non reagirà affatto bene con Nunzio e Silvia. Intanto la situazione continuerà a peggiorare per Vinicio, ormai è ricaduto nel baratro della droga. Marina confesserà a Ferri di non essere più sicura di voler sfruttare il problema di tossicodipendenza del ragazzo, avrà infatti degli scrupoli.

Non sarà una giornata semplice per Renda e Rossella nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai Tre venerdì 7 novembre 2025. Il motivo? Dopo l’aggressione ai danni di Peppe Caputo i suoi familiari in ospedale porteranno non poco scompiglio. Nemmeno per Rosa è un momento facile, dovrà infatti fare i conti con la fine della sua relazione con Pino.

Tellynonpiangere, chi è il concorrente di X Factor 2025/ “Non è costruito, ecco perché funziona”