Un posto al sole/ Anticipazioni 7 novembre: Roberto sa che Fabrizio ha rapito Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 7 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 novembre, rivelano che Silvia e Michele si sono confrontati e sembrano essere giunti alla conclusione: devono divorziare. Dopo aver sentito le confidenze di sua madre riguardo la sua situazione coniugale, Rossella guarda alla sua storia d’amore con Riccardo, sempre più in bilico a causa della gelosia di lui. Infatti abbiamo visto come la giovane si stia dimostrando un’ottima amica e confidente nei confronti di Nunzio, rimasto solo e molto triste dopo aver salutato Chiara, partita in un centro di disintossicazione per aiutarsi a guarire.

Intanto, Roberto comincia a mettere insieme ogni pezzo del puzzle fino a giungere alla conclusione che Fabrizio Rosato abbia a che fare con il sequestro della sua amata Marina. Ad instillargli il dubbio ci aveva già pensato suo figlio Filippo, quando gli ha raccontato dell’improvviso ritorno di fiamma tra la Giordano e il suo ex. Per Ferri sembrava un cambio di rotta troppo repentino. E infatti aveva ragione!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Diego è sempre più preso da Lia, ma non sa come fare il passo in avanti per chiederle di uscire (come sappiamo, per ora lui ha acconsentito a tacere sul suo segreto). Grazie a un’involontaria complicità di Raffaele e dei suoi pastori del presepe, Diego alla fine troverà il coraggio di proporre alla domestica dei Ferri un appuntamento. Come reagirà lei?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto aveva abbandonato le speranze su Marina, lasciandosi convincere che la donna avesse deciso di lasciarlo senza dirgli nulla. Una conversazione col figlio Filippo, però, potrebbe cambiare le sorti della Giordano. Infatti il ragazzo decide di affrontare il padre e raccontargli la questione del presunto ritorno di fiamma fra Marina e Fabrizio. Un riavvicinamento avvenuto a sorpresa, che comunque inizia a sollevare qualche dubbio.

Viola ha fatto a Damiano un’interessante proposta per aiutare il figlio Manuel. Questo la porta a fare la conoscenza di Rosa del bambino. Tuttavia, fin dal primo incontro, Viola è particolarmente preoccupata per Rosa, che mostra segni di squilibrio non indifferenti. Intanto, Silvia ha preso la delicata decisione di parlare a Michele di un argomento che le sta molto a cuore. La Graziani quindi raggiungerà il suo ex marito per parlare di una questione che riguarda entrambi.











