Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accdrà martedì 7 ottobre 2025, Pino e Rosa si lasciano? Gianluca ha la possibilità di ricominciare.

Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole, cosa succederà? I prossimi appuntamenti di sicuro riusciranno a stupire i telespettatori che come al solito saranno impazienti di sapere quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Prima della solita pausa del fine settimana abbiamo visto che il rapporto tra Rosa e Pino ha preso una brutta piega. Lei si è resa conto che il fidanzato non vuole avere niente a che fare con Eduardo ed è per questo che non è più andato a casa sua.

La Picariello è apparsa profondamente delusa dal fidanzato, non pensava che potesse avere dei pregiudizi nei confronti di suo fratello e non l’ha presa affatto bene. Come evolverà il loro rapporto nei prossimi episodi di Un posto al sole? Stando alle anticipazioni disponibili fino ad ora sul web la situazione sarà alquanto delicata, sembra infatti che i due saranno vicini all’addio.

Anticipazioni Un posto al sole 7 ottobre 2025: Gianluca riceve una proposta, Mariella e Guido aiutano Alfredo

Altre interessanti novità faranno incuriosire i fedeli fan della soap opera partenopea in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì. Gli spoiler svelano che Clara per aiutare Sabbiese chiederà dei consigli a Niko e Giulia ma le cose non andranno come sperava.

Intanto Gianluca nell’episodio di martedì 7 ottobre 2025 avrà la possibilità di ricominciare, Alberto però sperava in qualcosa di diverso per il figlio. Per l’ennesima volta l’intervento di Luca sarà fondamentale, infatti gli mostrerà un altro punto di vista del suo ruolo di genitore. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che Guido e Mariella si precipiteranno da Alfredo per aiutarlo, evitandogli le angherie di Cotugno, il maggiordomo apparirà davvero grato.

